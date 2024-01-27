Байден випустив заяву щодо безпеки кордонів США: Ухваліть законопроєкт і я його підпишу

Байден заявив, що переговори щодо кордону в Конгресі та забезпечення безпеки будуть перемогою для США

Джо Байден (Фото: EPA/BONNIE CASH)

Президент США Джо Байден закликав Конгрес ухвалити двопартійний законопроєкт про безпеку кордону з Мексикою, який передбачає продовження допомоги Україні. Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому.

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За його словами, два місяці тому він доручив своїй команді розпочати переговори у Сенаті, щоб розв'язати питання кордону.

"Ось уже кілька тижнів вони цим займаються. Працюємо цілодобово. Те, що було узгоджено, могло б – якби було ухвалено в законі – стати найжорсткішим і найсправедливішим набором реформ для забезпечення безпеки кордонів, який будь-коли був", – заявив Байден.

Він зазначив, що рішення дало б йому нові надзвичайні повноваження щодо закриття кордону, якщо він буде перевантаженим.

Глава Білого дому наголосив, що до нового фінансування входять 1300 агентів прикордонної служби, 375 імміграційних суддів, 1600 офіцерів з питань притулку та понад 100 новітніх інспекційних машин, які допоможуть виявити та зупинити фентаніл на кордоні.

"І якби мені надали такі повноваження, я б скористався ними того дня, коли підпишу закон. Забезпечення безпеки кордону за допомогою цих переговорів — перемога для Америки. Для всіх, хто вимагає посилення контролю, це спосіб зробити це. Якщо ви серйозно ставитеся до кризи, ухваліть двопартійний законопроєкт, і я його підпишу", — резюмував американський лідер.

Спікер Палати представників Джонсон раніше заявляв, що часто обговорює питання посилення кордонів із 45-м президентом США Дональдом Трампом, який відомий своїми застереженнями республіканців від укладання угоди про прикордонну політику та допомогу Україні до того, як вони "отримають усе необхідне", щоб перекрити потік мігрантів у США.

19 січня Трамп виступив проти компромісів із Демократичною партією та Білим домом з безпеки кордону з Мексикою — розв'язання цього питання забезпечить продовження допомоги Україні. За його словами, лише спікер Палати представників Джонсон укладе "ідеальну" угоду про кордон.

Байден казав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

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