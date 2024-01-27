Байден випустив заяву щодо безпеки кордонів США: Ухваліть законопроєкт і я його підпишу
Президент США Джо Байден закликав Конгрес ухвалити двопартійний законопроєкт про безпеку кордону з Мексикою, який передбачає продовження допомоги Україні. Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому.
За його словами, два місяці тому він доручив своїй команді розпочати переговори у Сенаті, щоб розв'язати питання кордону.
"Ось уже кілька тижнів вони цим займаються. Працюємо цілодобово. Те, що було узгоджено, могло б – якби було ухвалено в законі – стати найжорсткішим і найсправедливішим набором реформ для забезпечення безпеки кордонів, який будь-коли був", – заявив Байден.
Він зазначив, що рішення дало б йому нові надзвичайні повноваження щодо закриття кордону, якщо він буде перевантаженим.
Глава Білого дому наголосив, що до нового фінансування входять 1300 агентів прикордонної служби, 375 імміграційних суддів, 1600 офіцерів з питань притулку та понад 100 новітніх інспекційних машин, які допоможуть виявити та зупинити фентаніл на кордоні.
"І якби мені надали такі повноваження, я б скористався ними того дня, коли підпишу закон. Забезпечення безпеки кордону за допомогою цих переговорів — перемога для Америки. Для всіх, хто вимагає посилення контролю, це спосіб зробити це. Якщо ви серйозно ставитеся до кризи, ухваліть двопартійний законопроєкт, і я його підпишу", — резюмував американський лідер.
- Спікер Палати представників Джонсон раніше заявляв, що часто обговорює питання посилення кордонів із 45-м президентом США Дональдом Трампом, який відомий своїми застереженнями республіканців від укладання угоди про прикордонну політику та допомогу Україні до того, як вони "отримають усе необхідне", щоб перекрити потік мігрантів у США.
- 19 січня Трамп виступив проти компромісів із Демократичною партією та Білим домом з безпеки кордону з Мексикою — розв'язання цього питання забезпечить продовження допомоги Україні. За його словами, лише спікер Палати представників Джонсон укладе "ідеальну" угоду про кордон.
- Байден казав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.
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