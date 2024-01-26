Спікер Палати представників: Законопроєкт про допомогу Україні й безпеку кордону "мертвий"

Спікер Палати представників США Джонсон вважає, що новий законопроєкт, який готує Сенат, буде непрохідним для нижньої палати

Майк Джонсон (Фото: ЕРА / WILL OLIVER)

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив: якщо умови нового законопроєкту, який готує Сенат, щодо запровадження прикордонної реформи та виділення допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню відповідають дійсності – він буде непрохідним для нижньої палати. Про це він написав у листі до своїх колег, з яким ознайомилося видання The Hill.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Видання зазначило, що цей лист з'явився після окремих сигналів від помічників керівництва Палати представників і консерваторів у Палаті представників і Сенаті про те, що додатковий пакет допомоги для України не має майбутнього в Палаті представників, навіть якщо він буде схвалений Сенатом.

"Я хотів би надати коротку інформацію щодо додаткового пакета та кордону, оскільки Сенат, схоже, не може досягти жодної згоди. Якщо чутки про зміст законопроєкту правдиві, то він все одно був би мертвим після прибуття до Палати представників", – зазначив Джонсон.

Читайте також: Fox пише, що спікер Палати Джонсон не піде на компроміс із Байденом для допомоги Україні

Підтримка України, яка має своїх критиків у Республіканській партії, була поєднана з переговорами щодо кордону як засіб забезпечення її проходження. Видання зазначило, що це поєднання, навпаки, фактично ускладнило просування підтримки України.

Джонсон також заявив: крім тих поступок, на які вже пішли демократи у питанні кордону, слід також оголосити імпічмент міністру внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасу. Він звинуватив його у "навмисному ігноруванні та активному підриві імміграційного законодавства" США.

Джонсон раніше заявляв, що часто обговорює питання посилення кордонів з 45-м президентом США Дональдом Трампом, який відомий своїми застереженнями республіканців від укладення угоди про прикордонну політику та допомогу Україні, до того, як вони "отримають все необхідне", щоб перекрити потік мігрантів до США.

19 січня Трамп виступив проти компромісів з Демократичною партією та Білим домом щодо безпеки кордону з Мексикою — розв'язання цього питання забезпечить продовження допомоги Україні. За його словами, тільки спікер Палати представників Джонсон укладе "ідеальну" угоду щодо кордону.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Президент США Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

Спікер Палати представників США Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".

Читайте також: Сенат США проголосував за тимчасовий бюджет, щоб уникнути шатдауну