Спикер Палаты представителей: Законопроект о помощи Украине и безопасности границы "мертв"

Спикер Палаты представителей США Джонсон считает, что новый законопроект, который готовит Сенат, будет непроходимым для нижней палаты

Майк Джонсон (Фото: ЕРА / WILL OLIVER)

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил: если условия нового законопроекта, который готовит Сенат, о введении пограничной реформы и выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню соответствуют действительности – он будет непроходным для нижней палаты. Об этом он написал в письме своим коллегам, с которым ознакомилось издание The Hill.

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Издание отметило, что это письмо появилось после отдельных сигналов от помощников руководства Палаты представителей и консерваторов в Палате представителей и Сенате о том, что дополнительный пакет помощи для Украины не имеет будущего в Палате представителей, даже если он будет одобрен Сенатом.

"Я хотел бы предоставить краткую информацию относительно дополнительного пакета и границы, поскольку Сенат, похоже, не может достичь никакого согласия. Если слухи о содержании законопроекта правдивы, то он все равно был бы мертвым после прибытия в Палату представителей", – отметил Джонсон.

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Поддержка Украины, которая имеет своих критиков в Республиканской партии, была объединена с переговорами о границе как средство обеспечения ее прохождения. Издание отметило, что это объединение, наоборот, фактически усложнило продвижение поддержки Украины.

Джонсон также заявил: кроме тех уступок, на которые уже пошли демократы в вопросе границы, следует также объявить импичмент министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу. Он обвинил его в "намеренном игнорировании и активном подрыве иммиграционного законодательства" США.

Джонсон ранее заявлял, что часто обсуждает вопрос усиления границ с 45-м президентом США Дональдом Трампом, который известен своими предостережениями республиканцев от заключения соглашения о пограничной политике и помощи Украине до того, как они "получат все необходимое", чтобы перекрыть поток мигрантов в США.

19 января Трамп выступил против компромиссов с Демократической партией и Белым домом по безопасности границы с Мексикой — решение этого вопроса обеспечит продолжение помощи Украине. По его словам, только спикер Палаты представителей Джонсон заключит "идеальное" соглашение о границе.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Президент США Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно быстрее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

Спикер Палаты представителей США Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".

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