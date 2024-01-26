Спикер Палаты представителей: Законопроект о помощи Украине и безопасности границы "мертв"
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил: если условия нового законопроекта, который готовит Сенат, о введении пограничной реформы и выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню соответствуют действительности – он будет непроходным для нижней палаты. Об этом он написал в письме своим коллегам, с которым ознакомилось издание The Hill.
Издание отметило, что это письмо появилось после отдельных сигналов от помощников руководства Палаты представителей и консерваторов в Палате представителей и Сенате о том, что дополнительный пакет помощи для Украины не имеет будущего в Палате представителей, даже если он будет одобрен Сенатом.
"Я хотел бы предоставить краткую информацию относительно дополнительного пакета и границы, поскольку Сенат, похоже, не может достичь никакого согласия. Если слухи о содержании законопроекта правдивы, то он все равно был бы мертвым после прибытия в Палату представителей", – отметил Джонсон.
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Поддержка Украины, которая имеет своих критиков в Республиканской партии, была объединена с переговорами о границе как средство обеспечения ее прохождения. Издание отметило, что это объединение, наоборот, фактически усложнило продвижение поддержки Украины.
Джонсон также заявил: кроме тех уступок, на которые уже пошли демократы в вопросе границы, следует также объявить импичмент министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу. Он обвинил его в "намеренном игнорировании и активном подрыве иммиграционного законодательства" США.
Джонсон ранее заявлял, что часто обсуждает вопрос усиления границ с 45-м президентом США Дональдом Трампом, который известен своими предостережениями республиканцев от заключения соглашения о пограничной политике и помощи Украине до того, как они "получат все необходимое", чтобы перекрыть поток мигрантов в США.
19 января Трамп выступил против компромиссов с Демократической партией и Белым домом по безопасности границы с Мексикой — решение этого вопроса обеспечит продолжение помощи Украине. По его словам, только спикер Палаты представителей Джонсон заключит "идеальное" соглашение о границе.
- 12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
- Президент США Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно быстрее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.
- Спикер Палаты представителей США Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".
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