В Украину приехали инспекторы Пентагона и Госдепа. Будут проверять помощь от США
В Киев приехали генеральные инспекторы Пентагона, Государственного департамента и Офиса генерального инспектора США. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.
По ее словам, американские чиновники встретятся в украинским правительством.
"Они будут способствовать усилению надзора и подотчетности с помощью Украины со стороны США", — заявила Бринк.
Ранее американский канал CNN со ссылкой на собеседников, знакомых с вопросом, написал, что в Сенате США пришли к соглашению по безопасности границы с Мексикой, которое предусматривает продолжение помощи Украине.
Президент США Джо Байден призвал Конгресс принять двухпартийный законопроект о безопасности границы с Мексикой.
- Спикер Палаты представителей Джонсон ранее заявлял, что часто обсуждает вопрос усиления границ с 45-м президентом США Дональдом Трампом, который известен своими предостережениями республиканцев от заключения соглашения о пограничной политике и помощи Украине до того, как они "получат все необходимое", чтобы перекрыть поток мигрантов в США.
- 19 января Трамп выступил против компромиссов с Демократической партией и Белым домом по безопасности границы с Мексикой — решение этого вопроса обеспечит продолжение помощи Украине. По его словам, только спикер Палаты представителей Джонсон заключит "идеальное" соглашение о границе.
- Байден говорил, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно быстрее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.
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