В Украину приехали инспекторы Пентагона и Госдепа. Будут проверять помощь от США

Инспекторы будут способствовать усилению надзора и подотчетности за помощью Украины со стороны США

Инспекторы США в Киеве (Фото: Ambassador Bridget A. Brink/X)

В Киев приехали генеральные инспекторы Пентагона, Государственного департамента и Офиса генерального инспектора США. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

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По ее словам, американские чиновники встретятся в украинским правительством.

"Они будут способствовать усилению надзора и подотчетности с помощью Украины со стороны США", — заявила Бринк.

Ранее американский канал CNN со ссылкой на собеседников, знакомых с вопросом, написал, что в Сенате США пришли к соглашению по безопасности границы с Мексикой, которое предусматривает продолжение помощи Украине.

Президент США Джо Байден призвал Конгресс принять двухпартийный законопроект о безопасности границы с Мексикой.

Спикер Палаты представителей Джонсон ранее заявлял, что часто обсуждает вопрос усиления границ с 45-м президентом США Дональдом Трампом, который известен своими предостережениями республиканцев от заключения соглашения о пограничной политике и помощи Украине до того, как они "получат все необходимое", чтобы перекрыть поток мигрантов в США.

19 января Трамп выступил против компромиссов с Демократической партией и Белым домом по безопасности границы с Мексикой — решение этого вопроса обеспечит продолжение помощи Украине. По его словам, только спикер Палаты представителей Джонсон заключит "идеальное" соглашение о границе.

Байден говорил, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно быстрее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

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