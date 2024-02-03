Без Украины. На следующей неделе Палата проголосует за $17,6 млрд помощи Израилю – спикер

Майк Джонсон (Фото: ЕРА)

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил республиканцам, что на следующей неделе Палата проголосует за отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю, не предусматривающий дополнительного финансирования для поддержки Украины. Об этом сообщает NBC News.

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По данным журналистов, в письме к коллегам Джонсон раскритиковал законопроект Сената, предусматривающий объединение помощи Израилю, финансирования для Украины и пакета более жестких законов о безопасности границ.

"Хотя Сенат, кажется, готов наконец-то обнародовать текст своего дополнительного пакета после месяцев закрытых переговоров, их руководство осознает, что, не включив Палату представителей в свои переговоры, они лишили возможности быстрого рассмотрения любого законодательства", – написал Джонсон, добавив, что Палате представителей "придется работать над этими вопросами, и наши приоритеты должны быть рассмотрены".

Джонсон подверг критике Сенат за "неспособность своевременно принять соответствующее законодательство", утверждая, что Палате представителей необходимо действовать при отсутствии руководства со стороны верхней палаты на фоне "опасных обстоятельств, с которыми сейчас сталкивается Израиль".

"На следующей неделе мы рассмотрим и примем чистый, отдельный израильский дополнительный пакет", – написал он.

Законопроект предусматривает военную помощь Израилю в размере $17,6 млрд, "а также важное финансирование для американских сил в регионе", сообщили в пресс-службе Джонсона.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Президент США Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно быстрее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

Кулеба выразил уверенность в том, что вопрос с одобрением Конгрессом США дополнительного финансирования помощи Украине будет решен. Сказал, что "надо просто иметь терпение".

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