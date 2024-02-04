"Циничный манёвр". Белый дом против идеи республиканцев разделить помощь Украине и Израилю

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Белый дом подверг критике заявление спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который в субботу вечером анонсировал отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю – без денег для Украины.

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Представительница Белого дома Карин Жан-Пьер назвала это циничным политическим маневром.

"В течение нескольких месяцев администрация работала с двухпартийной группой сенаторов над соглашением о национальной безопасности, которое обеспечивает безопасность нашей границы и оказывает поддержку народам Украины и Израиля. И когда законопроект почти готов, республиканцы в Палате представителей прибегают к циничному политическому маневру", — говорится в ее комментарии.

"Мы решительно выступаем против этой проделки, которая не обеспечивает защиты границы, ничего не делает, чтобы помочь народу Украины защитить себя от агрессии Путина, и отказывает в гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению", — сказала Жан-Пьер.

Белый дом считает, что вопросы безопасности не могут быть "политической игрой" и призывает Палату представителей работать вместе с демократами, как это делают в Сенате.

2 февраля лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер заявил, что на следующей неделе верхняя палата будет голосовать за законопроект о национальной безопасности, содержащий двухпартийное соглашение по безопасности границ и помощь Украине и Израилю.

На следующий день лидер большинства в Палате представителей республиканец Майк Джонсон неожиданно заявил, что Палата проголосует за отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю на $17,6 млрд, что не предусматривает дополнительного финансирования для поддержки Украины.

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