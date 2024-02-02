Лідер більшості в Сенаті США заявив, що наступного тижня буде голосування за допомогу Україні

Воно відбудеться не пізніше середи 7 лютого

Чак Шумер (Фото: Пресслужба NNWO)

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що наступного тижня Сенат голосуватиме за додатковий законопроєкт про національну безпеку, який містить двопартійну угоду щодо безпеки кордонів та допомогу Україні та Ізраїлю. Його цитує Axios.

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За словами Шумера, текст угоди опублікують 2 або 4 лютого, голосувати за законопроєкт будуть не пізніше середи 7 лютого.

"Це дасть членам Конгресу достатньо часу для ознайомлення з законопроєктом перед голосуванням", – сказав він.

Перемовник від Республіканської партії сенатор Джеймс Ленкфорд заявив, що "є люди, які просять три дні, а є ті, хто просить три тижні".

Наразі невідомо, чи дозволить керівництво Сенату вносити поправки до пакета, що може суттєво відтермінувати остаточне голосування. Також поки що незрозуміло, чи поставить спікер Палати представників Майк Джонсон це на голосування в Палаті представників, якщо документ пройде Сенат.

18 січня президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, як вимагали республіканці, щоб уникнути критики та для забезпечення допомоги Україні.

19 січня Трамп виступив проти компромісів із Демократичною партією та Білим домом щодо безпеки кордону з Мексикою — розв'язання цього питання забезпечить продовження допомоги Україні. За його словами, лише спікер Палати представників Джонсон укладе "ідеальну" угоду про кордон.

28 січня спікер Палати представників Джонсон заявив: якщо умови нового законопроєкту, який готує Сенат, про запровадження прикордонної реформи та виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню відповідають дійсності – він буде непрохідним та "мертвим" для нижньої палати.

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