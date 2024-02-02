Лидер большинства в Сенате США: На следующей неделе будет голосование за помощь Украине

Чак Шумер (Фото: Прессслужба NNWO)

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что на следующей неделе Сенат будет голосовать за дополнительный законопроект о национальной безопасности, включающий двухпартийное соглашение по безопасности границ и помощь Украине и Израилю. Его цитирует Axios.

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По словам Шумера, текст соглашения будет опубликован 2 или 4 февраля, голосовать за законопроект будут не позднее среды 7 февраля.

"Это даст членам Конгресса достаточно времени для ознакомления с законопроектом перед голосованием", – сказал он.

Переговорщик от Республиканской партии сенатор Джеймс Ленкфорд заявил, что "есть люди, которые просят три дня, а есть просящие три недели".

Пока неизвестно, позволит ли руководство Сената вносить поправки в пакет, что может существенно отсрочить окончательное голосование. Также пока неясно, поставит ли спикер Палаты представителей Майк Джонсон это на голосование в Палате представителей, если документ пройдет Сенат.

18 января президент США Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, как требовали республиканцы, чтобы избежать критики и обеспечения помощи Украине.

19 января Трамп выступил против компромиссов с Демократической партией и Белым домом по безопасности границы с Мексикой — решение этого вопроса обеспечит продолжение помощи Украине. По его словам, только спикер Палаты представителей Джонсон заключит "идеальное" соглашение о границе

28 января спикер Палаты представителей Джонсон заявил: если условия нового готовящего Сенат законопроекта о введении пограничной реформы и выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню соответствуют действительности – он будет непроходимым и "мертвым" для нижней палаты.

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