Спікера Палати звинуватили у підіграванні Трампу щодо угоди про кордон. Він відповів

Джонсон заявив, що всі звинувачення – це абсурд і він просто виконує свою роботу

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Спікер Палати представників Майк Джонсон заперечив, що його опір двопартійній угоді щодо захисту американсько-мексиканського кордону та додаткового фінансування для України є спробою допомогти експрезиденту Дональду Трампу в його президентській кампанії. Його цитує The Hill.

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На пресконференції у Джонсона запитали: чи намагається він допомогти Трампу.

"Ні, звичайно. Це абсурд. Наш обов'язок – чинити правильно щодо американського народу, захищати народ. Перша і найважливіша робота федерального уряду – це захист громадян", – відповів він.

Розбіжності серед законодавців-республіканців щодо того, чи варто підтримувати угоду з Байденом про кордон, також посилилися після того, як Трамп виступив проти неї. За його словами, угода не має бути укладена, доки для захисту кордону США не буде зроблено "все та навіть більше".

18 січня президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, як вимагали республіканці, щоб уникнути критики та для забезпечення допомоги Україні.

28 січня Джонсон заявив: якщо умови нового законопроєкту, який готує Сенат, про запровадження прикордонної реформи та виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню відповідають дійсності – він буде непрохідним та "мертвим" для нижньої палати.

Джонсон раніше заявляв, що часто обговорює питання посилення кордонів із 45-м президентом США Трампом, який відомий своїми застереженнями республіканців від укладання угоди про прикордонну політику та допомогу Україні до того, як вони "отримають усе необхідне", щоб перекрити потік мігрантів у США.

19 січня Трамп виступив проти компромісів із Демократичною партією та Білим домом щодо безпеки кордону з Мексикою — розв'язання цього питання забезпечить продовження допомоги Україні. За його словами, лише спікер Палати представників Джонсон укладе "ідеальну" угоду про кордон.

Байден говорив, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

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