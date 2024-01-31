Спикера Палаты обвинили в подыгрывании Трампу касательно соглашения о границе. Он ответил

Джонсон заявил, что все обвинения – это абсурд и он просто выполняет свою работу

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон возразил, что его сопротивление двупартийному соглашению по защите американо-мексиканской границы и дополнительному финансированию для Украины является попыткой помочь экспрезиденту Дональду Трампу в его президентской кампании. Его цитирует The Hill.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На пресс-конференции у Джонсона спросили, пытается ли он помочь Трампу.

"Нет, конечно. Это абсурд. Наша обязанность – поступать правильно по отношению к американскому народу, защищать народ. Первая и важнейшая работа федерального правительства – это защита граждан", – ответил он.

Разногласия среди законодателей-республиканцев относительно того, следует ли поддерживать соглашение с Байденом о границе, также усилились после того, как Трамп выступил против него. По его словам, соглашение не должно быть заключено, пока для защиты границы США не будет сделано "все и даже больше".

18 января президент США Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, как требовали республиканцы, чтобы избежать критики и обеспечения помощи Украине.

28 января Джонсон заявил: если условия нового законопроекта, подготавливаемого Сенатом, о введении пограничной реформы и выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню соответствуют действительности – он будет непроходимым и "мертвым" для нижней палаты.

Джонсон ранее заявлял, что часто обсуждает вопрос усиления границ с 45-м президентом США Трампом, который известен своими оговорками республиканцев от заключения соглашения о пограничной политике и помощи Украине до того, как они "получат все необходимое", чтобы перекрыть поток мигрантов в США.

19 января Трамп выступил против компромиссов с Демократической партией и Белым домом по безопасности границы с Мексикой — решение этого вопроса обеспечит продолжение помощи Украине. По его словам, только спикер Палаты представителей Джонсон заключит "идеальное" соглашение о границе.

Байден говорил, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал скорейшее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

Читайте также: CNN пишет, что Сенат США пришел к соглашению о помощи Украине. Его опубликуют на неделе