Спікер Палати Джонсон заявив, що угода для допомоги Україні "мертва". Білий дім відреагував

Жан-П'єр звернулася до республіканців і запитала, чи хочуть вони справді розв'язати проблему, чи набрати політичні очки

Карін Жан-П'єр (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Спікер Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що республіканці в Палаті представників стоять перед вибором — чи хочуть вони розв'язати проблему з кордоном та допомогою Україні, чи набрати політичні очки. Про це вона повідомила під час брифінгу.

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За її словами, остаточне рішення буде за Палатою, проте республіканці та демократи в Сенаті змогли дійти згоди.

"Вони сказали: Ми збираємося це зробити. Ми збираємося спробувати з'ясувати – провести переговори сумлінно і спробувати з'ясувати, як нам дійти двопартійної угоди", – сказала Жан-П'єр.

Вона зазначила, що президент США Джо Байден заявив про готовність розв'язати питання із кордоном, оскільки це стосується національної безпеки.

"Республіканці в Палаті представників мають обирати: чи хочуть вони допомогти, чи хочуть набрати політичні очки", – резюмувала речниця Білого дому.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив: якщо умови нового законопроєкту, який готує Сенат, про запровадження прикордонної реформи та виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню відповідають дійсності – він буде непрохідним та "мертвим" для нижньої палати.

Джонсон раніше заявляв, що часто обговорює питання посилення кордонів із 45-м президентом США Дональдом Трампом, який відомий своїми застереженнями республіканців від укладання угоди про прикордонну політику та допомогу Україні до того, як вони "отримають усе необхідне", щоб перекрити потік мігрантів у США.

19 січня Трамп виступив проти компромісів із Демократичною партією та Білим домом щодо безпеки кордону з Мексикою — розв'язання цього питання забезпечить продовження допомоги Україні. За його словами, лише спікер Палати представників Джонсон укладе "ідеальну" угоду про кордон.

Байден говорив, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

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