Спікер Палати Джонсон заявив, що угода для допомоги Україні "мертва". Білий дім відреагував
Спікер Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що республіканці в Палаті представників стоять перед вибором — чи хочуть вони розв'язати проблему з кордоном та допомогою Україні, чи набрати політичні очки. Про це вона повідомила під час брифінгу.
За її словами, остаточне рішення буде за Палатою, проте республіканці та демократи в Сенаті змогли дійти згоди.
"Вони сказали: Ми збираємося це зробити. Ми збираємося спробувати з'ясувати – провести переговори сумлінно і спробувати з'ясувати, як нам дійти двопартійної угоди", – сказала Жан-П'єр.
Вона зазначила, що президент США Джо Байден заявив про готовність розв'язати питання із кордоном, оскільки це стосується національної безпеки.
"Республіканці в Палаті представників мають обирати: чи хочуть вони допомогти, чи хочуть набрати політичні очки", – резюмувала речниця Білого дому.
Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив: якщо умови нового законопроєкту, який готує Сенат, про запровадження прикордонної реформи та виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню відповідають дійсності – він буде непрохідним та "мертвим" для нижньої палати.
- Джонсон раніше заявляв, що часто обговорює питання посилення кордонів із 45-м президентом США Дональдом Трампом, який відомий своїми застереженнями республіканців від укладання угоди про прикордонну політику та допомогу Україні до того, як вони "отримають усе необхідне", щоб перекрити потік мігрантів у США.
- 19 січня Трамп виступив проти компромісів із Демократичною партією та Білим домом щодо безпеки кордону з Мексикою — розв'язання цього питання забезпечить продовження допомоги Україні. За його словами, лише спікер Палати представників Джонсон укладе "ідеальну" угоду про кордон.
- Байден говорив, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.
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