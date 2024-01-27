Спикер Палаты Джонсон заявил, что сделка для помощи Украине "мертва". Белый дом ответил
Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что республиканцы в Палате представителей стоят перед выбором — хотят ли они решить проблему с границей и помощью Украине или набрать политические очки. Об этом она сообщила на брифинге.
По ее словам, окончательное решение будет за Палатой, однако республиканцы и демократы в Сенате смогли придти к соглашению.
"Они сказали: Мы собираемся это сделать. Мы собираемся попытаться выяснить — провести переговоры добросовестно и попытаться выяснить, как нам прийти к двухпартийному соглашению", — сказала Жан-Пьер.
Она отметила, что президент США Джо Байден заявил о готовности решить вопрос с границей, поскольку это касается национальной безопасности.
"Республиканцы в Палате представителей должны выбирать: хотят ли они помочь или хотят набрать политические очки?", — резюмировала спикер Белого дома.
Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил: если условия нового законопроекта, который готовит Сенат, о введении пограничной реформы и выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню соответствуют действительности – он будет непроходным и "мертвым" для нижней палаты.
- Джонсон ранее заявлял, что часто обсуждает вопрос усиления границ с 45-м президентом США Дональдом Трампом, который известен своими предостережениями республиканцев от заключения соглашения о пограничной политике и помощи Украине до того, как они "получат все необходимое", чтобы перекрыть поток мигрантов в США.
- 19 января Трамп выступил против компромиссов с Демократической партией и Белым домом по безопасности границы с Мексикой — решение этого вопроса обеспечит продолжение помощи Украине. По его словам, только спикер Палаты представителей Джонсон заключит "идеальное" соглашение о границе.
- Байден говорил, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно быстрее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.
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