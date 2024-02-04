Кемерон про "глухий кут" у війні та повідомлення Трампу: Наша економіка у 25 разів більша за РФ
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон відкинув заяви про нібито "глухий кут" у війні РФ проти України. На його думку, російський диктатор Володимир Путін вже зазнав "масштабної стратегічної поразки", і Британія та США можуть продемонструвати, що час не на боці Путіна. Про це посадовець розповів в інтерв'ю британському виданню The Sunday Times.
Кемерон заявив, що коли повернеться до Британії зі свого робочої поїздки на Близький Схід, то розмовлятиме телефоном із сенаторами й конгресменами США щодо того, аби Конгрес виділив фінансову допомогу Україні.
"Путін уже зазнав масштабної стратегічної поразки, і нам потрібно припинити розмови про глухий кут або те, що час не на боці України. Наша економіка у 25 разів більша за російську (Йдеться про американську та британську економіки разом. – Ред.). Ми абсолютно можемо продемонструвати, що час на нашому боці, а не на боці Путіна", – заявив він.
Очільник британського МЗС повідомив, що це повідомлення він намагатиметься донести до 45-го президента США Дональда Трампа, якщо той переобереться на посаду. Раніше Трамп заявляв, що закінчить російсько-українську війну впродовж 24 годин, на це відповідав український президент Володимир Зеленський.
Кемерон повідомив, що працюватиме з Трампом, додавши, що врешті-решт у них є "багато спільних цінностей, спільних підходів і спільного мислення".
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"Якщо ви подивіться на те, як наші [американські та британські] розвідувальні служби працюють разом, ви подивіться на те, як наші війська тренуються і працюють разом, ви подивіться на те, як ми разом літаємо над Червоним морем прямо зараз (Ведуть спільну операцію проти хуситів. – Ред.), це заходить дуже глибоко. Отже, нам доведеться впоратися з чим завгодно", – пояснив він.
Кемерон не прокоментував, скільки саме Британія має виділяти відсотків від свого ВВП на оборону, але назвав правильним зростання оборонних витрат.
За його словами, Британія у межах оборонного бюджету має забезпечити найкраще співвідношення ціни та якості й необхідно переконатися, що багаторічне виробництво входить до такого бюджету.
"І це те, про що ми з [британським міністром оборони] Грантом Шаппсом говорили, тому що ми повинні продемонструвати, що ми можемо надавати Україні зброю на постійній основі", – зауважив він.
Також Кемерон зазначив, що, зважаючи на сьогоднішній світ та ситуацію, Британія має водночас поповнювати власні запаси.
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