Кемерон про "глухий кут" у війні та повідомлення Трампу: Наша економіка у 25 разів більша за РФ

Очільник британського МЗС зазначив, що він намагатиметься донести це до Дональда Трампа, якщо той знову стане президентом США

Девід Кемерон (Фото: EPA/ANDY RAIN)

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон відкинув заяви про нібито "глухий кут" у війні РФ проти України. На його думку, російський диктатор Володимир Путін вже зазнав "масштабної стратегічної поразки", і Британія та США можуть продемонструвати, що час не на боці Путіна. Про це посадовець розповів в інтерв'ю британському виданню The Sunday Times.

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Кемерон заявив, що коли повернеться до Британії зі свого робочої поїздки на Близький Схід, то розмовлятиме телефоном із сенаторами й конгресменами США щодо того, аби Конгрес виділив фінансову допомогу Україні.

"Путін уже зазнав масштабної стратегічної поразки, і нам потрібно припинити розмови про глухий кут або те, що час не на боці України. Наша економіка у 25 разів більша за російську (Йдеться про американську та британську економіки разом. – Ред.). Ми абсолютно можемо продемонструвати, що час на нашому боці, а не на боці Путіна", – заявив він.

Очільник британського МЗС повідомив, що це повідомлення він намагатиметься донести до 45-го президента США Дональда Трампа, якщо той переобереться на посаду. Раніше Трамп заявляв, що закінчить російсько-українську війну впродовж 24 годин, на це відповідав український президент Володимир Зеленський.

Кемерон повідомив, що працюватиме з Трампом, додавши, що врешті-решт у них є "багато спільних цінностей, спільних підходів і спільного мислення".

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"Якщо ви подивіться на те, як наші [американські та британські] розвідувальні служби працюють разом, ви подивіться на те, як наші війська тренуються і працюють разом, ви подивіться на те, як ми разом літаємо над Червоним морем прямо зараз (Ведуть спільну операцію проти хуситів. – Ред.), це заходить дуже глибоко. Отже, нам доведеться впоратися з чим завгодно", – пояснив він.

Кемерон не прокоментував, скільки саме Британія має виділяти відсотків від свого ВВП на оборону, але назвав правильним зростання оборонних витрат.

За його словами, Британія у межах оборонного бюджету має забезпечити найкраще співвідношення ціни та якості й необхідно переконатися, що багаторічне виробництво входить до такого бюджету.

"І це те, про що ми з [британським міністром оборони] Грантом Шаппсом говорили, тому що ми повинні продемонструвати, що ми можемо надавати Україні зброю на постійній основі", – зауважив він.

Також Кемерон зазначив, що, зважаючи на сьогоднішній світ та ситуацію, Британія має водночас поповнювати власні запаси.

12 січня Зеленський та прем'єр Британії Сунак підписали двосторонню угоду про безпеку. LIGA.net публікувала повний текст.

2 лютого лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер заявив, що наступного тижня верхня палата голосуватиме за законопроєкт про національну безпеку, який містить двопартійну угоду щодо безпеки кордонів і допомогу Україні й Ізраїлю.

Наступного дня лідер більшості в Палаті представників, республіканець Майк Джонсон несподівано заявив, що Палата проголосує за окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю на $17,6 млрд, що не передбачає додаткового фінансування для підтримки України.

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