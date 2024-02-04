Кэмерон о "тупике" в войне и сообщении Трампу: Наша экономика в 25 раз больше российской

Глава британского МИД отметил, что он будет пытаться донести это до Дональда Трампа, если тот снова станет президентом США

Дэвид Кэмерон (Фото: EPA/ANDY RAIN)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отверг заявления о якобы "тупике" в войне РФ против Украины. По его мнению, российский диктатор Владимир Путин уже потерпел "масштабное стратегическое поражение", и Британия и США могут продемонстрировать, что время не на стороне Путина. Об этом чиновник рассказал в интервью британскому изданию The Sunday Times.

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Кэмерон заявил, что когда вернется в Британию со своей рабочей поездки на Ближний Восток, то будет разговаривать по телефону с сенаторами и конгрессменами США насчет того, чтобы Конгресс выделил финансовую помощь Украине.

"Путин уже потерпел масштабное стратегическое поражение, и нам нужно прекратить разговоры о тупике или то, что время не на стороне Украины. Наша экономика в 25 раз больше российской (Речь идет об американской и британской экономике вместе. – Ред.). Мы абсолютно можем продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне Путина", – заявил он.

Глава британского МИД сообщил, что это сообщение он будет пытаться донести до 45-го президента США Дональда Трампа, если тот переизберется на должность. Ранее Трамп заявлял, что окончит российско-украинскую войну в течение 24 часов, на это отвечал украинский президент Владимир Зеленский.

Кэмерон сообщил, что будет работать с Трампом, добавив, что в конце концов у них есть "много общих ценностей, общих подходов и общего мышления".

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"Если вы посмотрите на то, как наши [американские и британские] разведывательные службы работают вместе, вы посмотрите на то, как наши войска тренируются и работают вместе, вы посмотрите на то, как мы вместе летаем над Красным морем прямо сейчас (Ведут совместную операцию против хуситов. – Ред.), это заходит очень глубоко. Следовательно, нам придется справиться с чем угодно", – объяснил он.

Кэмерон не прокомментировал, сколько именно Британия должна выделять проценты от своего ВВП на оборону, но назвал правильным рост оборонных расходов.

По его словам, Великобритания в рамках оборонного бюджета должна обеспечить лучшее соотношение цены и качества и необходимо убедиться, что многолетнее производство входит в такой бюджет.

"И это то, о чем мы с [британским министром обороны] Грантом Шаппсом говорили, потому что мы должны продемонстрировать, что мы можем предоставлять Украине оружие на постоянной основе", – отметил он.

Также Кэмерон отметил, что, принимая во внимание сегодняшний мир и ситуацию, Британия должна одновременно пополнять собственные запасы.

12 января Зеленский и премьер Британии Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. LIGA.net публиковала полный текст.

публиковала полный текст. 2 февраля лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер заявил, что на следующей неделе верхняя палата будет голосовать за законопроект о национальной безопасности, содержащий двухпартийное соглашение по безопасности границ и помощь Украине и Израилю.

На следующий день лидер большинства в Палате представителей республиканец Майк Джонсон неожиданно заявил, что Палата проголосует за отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю на $17,6 млрд, что не предусматривает дополнительного финансирования для поддержки Украины.

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