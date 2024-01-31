Буданов не считает Трампа и республиканцев сторонниками России: Это полная чушь

Руководитель ГУР МО Буданов подчеркнул, что Украина ожидает положительного решения по поводу дебатов по оказанию помощи

Кирилл Буданов (Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными)

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью для издания CNN, что не считает 45-го президента США Дональда Трампа сторонником российского диктатора Владимира Путина.

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Разногласия среди законодателей-республиканцев относительно того, следует ли поддерживать соглашение с американским президентом Джо Байденом о границе с Мексикой, которая откроет путь для помощи Украине, усилились после того, как Трамп выступил против нее.

Буданов подчеркнул, что Украина ожидает положительного решения по поводу дебатов по оказанию помощи.

"Говорить, что [Трамп] и Республиканская партия являются сторонниками Российской Федерации – это полная чушь", – заметил он.

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Буданов считает Трампа "опытным человеком", ведь тот "много раз падал и снова поднимался". По мнению главы ГУР – "это очень серьезная черта".

"Я не очень волнуюсь по этому поводу", – подытожил он.

18 января президент США согласился на усиление иммиграционной политики, как требовали республиканцы, чтобы избежать критики и для обеспечения помощи Украине.

Тем временем в Техасе начали устанавливать ограждение на границе с Мексикой. Губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что готов пойти против федеральных властей по защите южной границы США от наплыва мигрантов.

Байден говорил, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал скорейшее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

19 января Трамп выступил против компромиссов с Демократической партией и Белым домом по безопасности границы с Мексикой — решение этого вопроса обеспечит продолжение помощи Украине. По его словам, только спикер Палаты представителей Джонсон заключит "идеальное" соглашение о границе.

27 января спикер Палаты представителей США Джонсон заявил: если условия нового готовящего Сенат законопроекта о введении пограничной реформы и выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню соответствуют действительности – он будет непроходимым и "мертвым" для нижней палаты.

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