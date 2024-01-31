Буданов: Пріоритет – збільшення кількості західної зброї. Україні дуже потрібна ця допомога
Кирило Буданов (Фото: EPA/ROMAN PILIPEY)

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив у інтерв'ю виданню CNN, що Україна має чіткий пріоритет – отримати більше західної зброї. За його словами, Україна потребує "різкого збільшення" кількості гармат, а зброя, в якій українська сторона та Росія "більш-менш" рівні – це безпілотники.

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За словами Буданова, артилерійські системи, гаубиці – були першими в списку потреб, і Україна потребує "різкого збільшення" кількості гармат, незалежно від їх віку і типу, оскільки роки бойових дій позначилися на українських далекобійних гарматах.

"Нам дуже потрібна ця допомога", – наголосив він.

Він також акцентував на важливості боєприпасів, оскільки "снаряди є одним із найбільш вирішальних факторів у цій війні".

"Не стільки якість, скільки кількість", – наголосив він. 

Буданов заявив, що Україна утримує свої позиції в повітрі над лінією фронту. Однак, оскільки Росія постійно вчиться на своєму бойовому досвіді, за словами очільника ГУР, спостерігається тенденція до ще більшого використання безпілотних літальних апаратів на полях бойових дій в Україні та над ними.

"Саме в безпілотних системах ми більш-менш рівні", – сказав Буданов. 

Також 31 січня стало відомо, що видання Bloomberg ознайомилося із листом, який написав міністр оборони Рустем Умєров своїм колегам із Європейського Союзу. За даними видання, у листі він попередив союзників, що наразі Україна стикається з критичною нестачею артилерійських снарядів, оскільки Росія щодня розгортає на фронті втричі більше вогневих засобів.

  • 31 січня стало відомо, що з мільйона артилерійських снарядів, які європейські союзники обіцяли поставити Україні до березня 2024 року, Київ може отримати 600 000. 
  • Цього ж дня верховний представник ЄС Боррель заявив, що ЄС нарощує виробництво та планує передати Україні до кінця 2024 року понад мільйон боєприпасів.
  • Також американське видання заявило, що Україна сьогодні може отримати від США нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB. Згодом речник Пентагону Пет Райдер підтвердив цю інформацію.
  • Ввечері цього дня заступниця державного секретаря США заявила, що бомби GLSDB вже прямують на фронт для використання українськими військовими у рамках допомоги від США. 

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