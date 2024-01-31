Буданов: Пріоритет – збільшення кількості західної зброї. Україні дуже потрібна ця допомога

Очільник ГУР МО акцентував на важливості збільшення кількості боєприпасів, оскільки "снаряди є одним із найбільш вирішальних факторів"

Кирило Буданов (Фото: EPA/ROMAN PILIPEY)

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив у інтерв'ю виданню CNN, що Україна має чіткий пріоритет – отримати більше західної зброї. За його словами, Україна потребує "різкого збільшення" кількості гармат, а зброя, в якій українська сторона та Росія "більш-менш" рівні – це безпілотники.

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За словами Буданова, артилерійські системи, гаубиці – були першими в списку потреб, і Україна потребує "різкого збільшення" кількості гармат, незалежно від їх віку і типу, оскільки роки бойових дій позначилися на українських далекобійних гарматах.

"Нам дуже потрібна ця допомога", – наголосив він.

Він також акцентував на важливості боєприпасів, оскільки "снаряди є одним із найбільш вирішальних факторів у цій війні".

"Не стільки якість, скільки кількість", – наголосив він.

Буданов заявив, що Україна утримує свої позиції в повітрі над лінією фронту. Однак, оскільки Росія постійно вчиться на своєму бойовому досвіді, за словами очільника ГУР, спостерігається тенденція до ще більшого використання безпілотних літальних апаратів на полях бойових дій в Україні та над ними.

"Саме в безпілотних системах ми більш-менш рівні", – сказав Буданов.

Також 31 січня стало відомо, що видання Bloomberg ознайомилося із листом, який написав міністр оборони Рустем Умєров своїм колегам із Європейського Союзу. За даними видання, у листі він попередив союзників, що наразі Україна стикається з критичною нестачею артилерійських снарядів, оскільки Росія щодня розгортає на фронті втричі більше вогневих засобів.

31 січня стало відомо, що з мільйона артилерійських снарядів, які європейські союзники обіцяли поставити Україні до березня 2024 року, Київ може отримати 600 000.

Цього ж дня верховний представник ЄС Боррель заявив, що ЄС нарощує виробництво та планує передати Україні до кінця 2024 року понад мільйон боєприпасів.

Також американське видання заявило, що Україна сьогодні може отримати від США нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB. Згодом речник Пентагону Пет Райдер підтвердив цю інформацію.

Ввечері цього дня заступниця державного секретаря США заявила, що бомби GLSDB вже прямують на фронт для використання українськими військовими у рамках допомоги від США.

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