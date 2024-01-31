Буданов: Приоритет – увеличение количества западного оружия. Украине нужна эта помощь

Глава ГУР акцентировал внимание на важности увеличения количества боеприпасов, поскольку "снаряды являются одним из наиболее решающих факторов"

Кирилл Буданов (Фото: EPA/ROMAN PILIPEY)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил в интервью изданию CNN, что у Украины есть четкий приоритет – получить больше западного оружия. По его словам, Украина нуждается в "резком увеличении" количества пушек, а оружие, в котором украинская сторона и Россия "более-менее" равны – это беспилотники.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По словам Буданова, артиллерийские системы, гаубицы – были первыми в списке потребностей, и Украина нуждается в "резком увеличении" количества пушек, независимо от их возраста и типа, поскольку годы боевых действий сказались на украинских дальнобойных пушках.

"Нам очень нужна эта помощь", – подчеркнул он.

Он также акцентировал на важности боеприпасов, поскольку "снаряды являются одним из самых решающих факторов в этой войне".

"Не столько качество, сколько количество", – подчеркнул он.

Буданов заявил, что Украина удерживает свои позиции в воздухе над линией фронта. Однако, поскольку Россия постоянно учится на своем боевом опыте, по словам главы ГУР, наблюдается тенденция к еще большему использованию беспилотных летательных аппаратов на полях боевых действий в Украине и над ними.

"Именно в беспилотных системах мы более-менее равны", – сказал Буданов.

Также 31 января стало известно, что издание Bloomberg ознакомилось с письмом, которое написал министр обороны Рустем Умеров своим коллегам из Европейского Союза. По данным издания, в письме он предупредил союзников, что Украина сталкивается с критической нехваткой артиллерийских снарядов, поскольку Россия ежедневно разворачивает на фронте втрое больше огневых средств.

31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые обещали европейские союзники поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000.

В этот же день верховный представитель ЕС Боррель заявил, что ЕС наращивает производство и планирует передать Украине до конца 2024 года более миллиона боеприпасов.

Также американское издание заявило, что Украина сегодня может получить от США новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB. Впоследствии представитель Пентагона Пэт Райдер подтвердил эту информацию.

Вечером этого дня заместитель государственного секретаря США заявила, что бомбы GLSDB уже направляются на фронт для использования украинскими военными в рамках помощи от США.

Читайте также: Кулеба обсудил с Нуланд продолжение помощи США и сотрудничество оборонной промышленности