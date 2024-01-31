Буданов: Приоритет – увеличение количества западного оружия. Украине нужна эта помощь
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил в интервью изданию CNN, что у Украины есть четкий приоритет – получить больше западного оружия. По его словам, Украина нуждается в "резком увеличении" количества пушек, а оружие, в котором украинская сторона и Россия "более-менее" равны – это беспилотники.
По словам Буданова, артиллерийские системы, гаубицы – были первыми в списке потребностей, и Украина нуждается в "резком увеличении" количества пушек, независимо от их возраста и типа, поскольку годы боевых действий сказались на украинских дальнобойных пушках.
"Нам очень нужна эта помощь", – подчеркнул он.
Он также акцентировал на важности боеприпасов, поскольку "снаряды являются одним из самых решающих факторов в этой войне".
"Не столько качество, сколько количество", – подчеркнул он.
Буданов заявил, что Украина удерживает свои позиции в воздухе над линией фронта. Однако, поскольку Россия постоянно учится на своем боевом опыте, по словам главы ГУР, наблюдается тенденция к еще большему использованию беспилотных летательных аппаратов на полях боевых действий в Украине и над ними.
"Именно в беспилотных системах мы более-менее равны", – сказал Буданов.
Также 31 января стало известно, что издание Bloomberg ознакомилось с письмом, которое написал министр обороны Рустем Умеров своим коллегам из Европейского Союза. По данным издания, в письме он предупредил союзников, что Украина сталкивается с критической нехваткой артиллерийских снарядов, поскольку Россия ежедневно разворачивает на фронте втрое больше огневых средств.
- 31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые обещали европейские союзники поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000.
- В этот же день верховный представитель ЕС Боррель заявил, что ЕС наращивает производство и планирует передать Украине до конца 2024 года более миллиона боеприпасов.
- Также американское издание заявило, что Украина сегодня может получить от США новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB. Впоследствии представитель Пентагона Пэт Райдер подтвердил эту информацию.
- Вечером этого дня заместитель государственного секретаря США заявила, что бомбы GLSDB уже направляются на фронт для использования украинскими военными в рамках помощи от США.
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