Кулеба обговорив з Нуланд продовження допомоги США та співпрацю оборонної промисловості

Посадовці також говорили про використання заморожених активів РФ, формулу миру та підготовку до саміту НАТО

Фото: Twitter Дмитра Кулеби

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч з заступницею Державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд.

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Посадовці обговорили продовження допомоги США для України у сфері безпеки та розширенні співпраці оборонної промисловості.

Також Нуланд й Кулеба говорили про використання заморожених російських активів на користь України, формулу миру президента Володимира Зеленського та підготовку до цьогорічного саміту НАТО у Вашингтоні.

Судячи з фото, на зустрічі також була присутня пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

Нуланд прибула до Києва 31 січня. Пані посол США анонсувала, що посадовиці зустрінуться з лідерами уряду, ветеранами та громадянським суспільством, аби підкреслити їхню спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні.

18 січня президент США Джо Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні. Спікер Палати представників Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".

29 січня 2024 року до Києва приїхали генеральні інспектори Пентагону, Державного департаменту та Офісу генерального інспектора США. Вони перевірятимуть допомогу від Сполучених Штатів.

31 січня директор ЦРУ заявив, що якщо США не ухвалять додаткове фінансування для України, то це буде "історичною помилкою".

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