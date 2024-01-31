Кулеба обговорив з Нуланд продовження допомоги США та співпрацю оборонної промисловості
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч з заступницею Державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд.
Посадовці обговорили продовження допомоги США для України у сфері безпеки та розширенні співпраці оборонної промисловості.
Також Нуланд й Кулеба говорили про використання заморожених російських активів на користь України, формулу миру президента Володимира Зеленського та підготовку до цьогорічного саміту НАТО у Вашингтоні.
Судячи з фото, на зустрічі також була присутня пані посол США в Україні Бріджит Брінк.
Нуланд прибула до Києва 31 січня. Пані посол США анонсувала, що посадовиці зустрінуться з лідерами уряду, ветеранами та громадянським суспільством, аби підкреслити їхню спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні.
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