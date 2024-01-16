Зеленський зустрівся зі Столтенбергом у Давосі. Говорили про фронт, ППО та саміт НАТО – фото

Президент зауважив, що на вашингтонському саміті НАТО очікує кроків для наближення України до членства в Альянсі

Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський у швейцарському Давосі зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорили зокрема ситуацію на передовій, посилення української протиповітряної оборони та деякі політичні питання. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

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Зеленський обговорив з генсеком Північноатлантичного альянсу нещодавні масовані обстріли України з боку Росії. У зв'язку з цим президент наголосив на важливості посилення спроможностей української ППО.

Глава держави також розповів Столтенбергу про ситуацію на полі бою та потреби української армії.

Вони наголосили на важливості британсько-українського безпекового договору, який минулого тижня Зеленський підписав з прем'єром Британії Ріші Сунаком.

Президент розповів про продовження роботи над аналогічними документами з іншими союзниками й наголосив на важливості невідкладного підписання таких угод, які діятимуть до вступу України в НАТО.

Торкаючись теми майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні, Зеленський заявив Столтенбергу, що хотів би побачити кроки, які наближать Україну до членства у блоці.

Очікується, що вашингтонський саміт НАТО відбудеться 9-11 липня 2024 року.

Фото: ОП

Фото: ОП

12 січня 2024 року Сунак та Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Британією. Повний текст угоди LIGA.net публікувала тут.

Термін дії угоди – 10 років. Вона діятиме до вступу України в НАТО.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що деякі західні союзники вже передали Україні тексти угод, подібних до тієї, що вчора Київ підписав з Лондоном.

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