Безпековий договір. В ОП кажуть, що вже бачили тексти угод від інших країн

Ігор Жовква назвав підписання угоди між Україною та Британією "неприємним сюрпризом" для РФ

Ігор Жовква (Фото: Офіс президента)

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив в ефірі національного телемарафону, що деякі західні союзники вже передали Україні тексти угод, подібних до тієї, що вчора Київ підписав з Лондоном.

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"Деякі країни вже передали тексти подібних угод Україні. І переговірна делегація України опрацьовує відповідні тексти. Впевнений, що протягом найближчого часу кількість таких угод лише зростатиме", – сказав Жовква.

На його думку, британсько-українська безпекова угода має не тільки практичне значення, але й символічне. Весь минулий рік, каже заступник Єрмака, транслювалися повідомлення, що Україну нібито забули.

"Але бачимо, що відбувається на 12-й день нового року. І те, що відбулося, – це був неприємний сюрприз для країни-агресора. І країні-агресору обіцяємо ще більше подібних сюрпризів у цьому році", – резюмував Жовква.

12 січня 2024 року британський прем'єр Ріші Сунак та президент Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Британією. Повний текст угоди LIGA.net публікувала тут.

Термін дії угоди – 10 років. Вона діятиме до вступу України в НАТО.

Договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами G7 та державами, які до них приєдналися.

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