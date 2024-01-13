Договор безопасности. В ОП говорят, что уже видели тексты соглашений от других стран

Игорь Жовква назвал подписание соглашения между Украиной и Британией "неприятным сюрпризом" для РФ

Игорь Жовква (Фото: Офис президента)

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил в эфире национального телемарафона, что некоторые западные союзники уже передали Украине тексты соглашений, подобных тому, что вчера Киев подписал с Лондоном.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Некоторые страны уже передали тексты подобных соглашений Украине. И переговорная делегация Украины прорабатывает соответствующие тексты. Уверен, что в ближайшее время количество таких соглашений будет только расти", – сказал Жовква.

По его мнению, британско-украинское безопасное соглашение имеет не только практическое значение, но и символическое. Весь прошлый год, говорит заместитель Ермака, транслировались сообщения, что Украину якобы забыли.

"Но видим, что происходит на 12-й день нового года. И происшедшее – это был неприятный сюрприз для страны-агрессора. И стране-агрессору обещаем еще больше подобных сюрпризов в этом году", – резюмировал Жовква.

12 января 2024 года британский премьер Риши Сунак и президент Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Британией. Полный текст соглашения LIGA.net публиковала здесь.

Срок действия сделки – 10 лет. Она будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Договор стал первым в сфере соглашений о безопасности по договоренностям, согласованным во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.

Читайте также: Безопасное соглашение. Лондон хочет от Киева военной поддержки, если на Британию когда-нибудь нападут