Зеленский встретился со Столтенбергом в Давосе. Говорили о фронте, ПВО и саммите НАТО

Президент отметил, что на вашингтонском саммите НАТО ожидает шагов по приближению Украины к членству в Альянсе

Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский в швейцарском Давосе встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили ситуацию на передовой, усиление украинской противовоздушной обороны и некоторые политические вопросы. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский обсудил с генсеком Североатлантического альянса недавние массированные обстрелы Украины со стороны России. В связи с этим президент отметил важность усиления способностей украинской ПВО.

Глава государства также рассказал Столтенбергу о ситуации на поле боя и потребностях украинской армии.

Они отметили важность британско-украинского договора безопасности, который на прошлой неделе Зеленский подписал с премьером Британии Риши Сунаком.

Президент рассказал о продолжении работы над аналогичными документами с другими союзниками и отметил важность безотлагательного подписания таких соглашений, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО.

Касаясь темы предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне, Зеленский заявил Столтенбергу, что хотел бы увидеть шаги, приближающие Украину к членству в блоке.

Ожидается, что вашингтонский саммит НАТО состоится 9-11 июля 2024 года.

Фото: ОП

Фото: ОП

12 января 2024 года Сунак и Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Британией. Полный текст соглашения LIGA.net публиковала здесь.

Срок действия сделки – 10 лет. Она будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что некоторые западные союзники уже передали Украине тексты соглашений, подобных тому, что вчера Киев подписал с Лондоном.

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