Зеленский встретился со Столтенбергом в Давосе. Говорили о фронте, ПВО и саммите НАТО
Президент Владимир Зеленский в швейцарском Давосе встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили ситуацию на передовой, усиление украинской противовоздушной обороны и некоторые политические вопросы. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Зеленский обсудил с генсеком Североатлантического альянса недавние массированные обстрелы Украины со стороны России. В связи с этим президент отметил важность усиления способностей украинской ПВО.
Глава государства также рассказал Столтенбергу о ситуации на поле боя и потребностях украинской армии.
Они отметили важность британско-украинского договора безопасности, который на прошлой неделе Зеленский подписал с премьером Британии Риши Сунаком.
Президент рассказал о продолжении работы над аналогичными документами с другими союзниками и отметил важность безотлагательного подписания таких соглашений, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО.
Касаясь темы предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне, Зеленский заявил Столтенбергу, что хотел бы увидеть шаги, приближающие Украину к членству в блоке.
Ожидается, что вашингтонский саммит НАТО состоится 9-11 июля 2024 года.
- 12 января 2024 года Сунак и Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Британией. Полный текст соглашения LIGA.net публиковала здесь.
- Срок действия сделки – 10 лет. Она будет действовать до вступления Украины в НАТО.
- Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что некоторые западные союзники уже передали Украине тексты соглашений, подобных тому, что вчера Киев подписал с Лондоном.
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