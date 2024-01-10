Зеленський: У світі загальний дефіцит зброї, сам собою не закриється – працюємо з партнерами

Президент зазначив, що Україна зацікавлена у копродукції озброєнь і почала відповідну роботу зі США та продовжила з її європейськими партнерами

Володимир Зеленський (Скриншот з відео)

Президент Володимир Зеленський повідомив про двосторонні угоди, зокрема, з Литвою та анонсував "багато" договорів та контрактів для України щодо дефіцитного озброєння. Про це він розповів на спільній пресконференції з литовським лідером Гітанасом Науседою.

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"Ми над цим працюємо, тому що ми розуміємо, що загальний у світі дефіцит зброї, зброї бракує для нас, зброї не вистачає для всього світу, і порожні склади, і багато викликів для оборони багатьох країн світу", – пояснив він.

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Президент зазначив, що Україна зацікавлена у спільному виробництві озброєнь та почала відповідну роботу з партнерами зі США, з "багатьма компаніями" та продовжила цю роботу з європейськими партнерами.

Український лідер анонсував, що така робота вестиметься постійно, оскільки весь дефіцит озброєнь "сам собою" не закриється.

Зеленський повідомив, що найближчим часом Україна ще не буде в змозі виробляти разом з партнерами сучасні системи протиповітряної оборони, яких бракує найбільше.

Наприкінці грудня голова Мінстратегпрому заявив, що Україна має спроможності виробляти боєприпаси для дронів, є понад 50 державних та приватних виробників.

9 січня голова МЗС заявив, що Україна очікує від надзвичайного засідання Ради з НАТО ухвалення рішень партнерами щодо посилення української протиповітряної оборони як сучасними системами, так і боєприпасами.

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