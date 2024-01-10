Зеленский: В мире общий дефицит оружия, сам по себе не закроется – работаем с партнерами

Президент отметил, что Украина заинтересована в копродукции вооружений и начала соответствующую работу с США и продолжила ее с европейскими партнерами

Владимир Зеленский (Скриншот из видео)

Президент Владимир Зеленский сообщил о двусторонних соглашениях, в частности, с Литвой и анонсировал "много" договоров и контрактов для Украины относительно дефицитного вооружения. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с литовским лидером Гитанасом Науседой.

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"Мы над этим работаем, потому что мы понимаем, что общий в мире дефицит оружия, оружия не хватает для нас, оружия не хватает для всего мира, и пустые склады, и много вызовов для обороны многих стран мира", – пояснил он.

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Президент отметил, что Украина заинтересована в совместном производстве вооружений и начала соответствующую работу с партнерами из США, со "многими компаниями" и продолжила эту работу с европейскими партнерами.

Украинский лидер анонсировал, что подобная работа будет вестись постоянно, поскольку весь дефицит вооружений "сам собой" не закроется.

Зеленский сообщил, что в ближайшее время Украина еще не будет в состоянии производить совместно с партнерами современные системы противовоздушной обороны, которых больше всего не хватает.

В конце декабря глава Минстратегпрома заявил, что Украина имеет возможности производить боеприпасы для дронов, есть более 50 государственных и частных производителей.

9 января глава МИД заявил, что Украина ожидает от чрезвычайного заседания Совета по НАТО принятия решений партнерами по усилению украинской противовоздушной обороны как современными системами, так и боеприпасами.

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