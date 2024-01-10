Зеленский: Больше всего Украине не хватает современных систем ПВО

В конце декабря – начале января Россия нанесла 500 ударов по Украине – из них в среднем защитники отразили 70%, говорит президент

Владимир Зеленский (Скриншот по видео)

В ближайшее время Украина еще не сможет производить вместе с партнерами современные системы противовоздушной обороны, которых не хватает больше всего. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с литовским лидером Гитанасом Науседой.

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"Что касается того, что мы сегодня еще не в состоянии вместе с партнерами в ближайшее время производить – это современные системы противовоздушной обороны. Этого не хватает очень сильно", – сказал президент Украины.

Он напомнил о массированных российских атаках, которые произошли в конце декабря – начале января: всего было 500 ударов ракет и дронов оккупантов, из них Украина смогла отразить 70% в среднем.

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Зеленский отметил, что бороться с РФ можно технологиями, пока Украина еще не вытеснила оккупантов со своей земли и пока не закончилась война, и поэтому системы ПВО является тем, чего больше всего не хватает.

Также украинский лидер акцентировал внимание на борьбе против дронов захватчиков и отметил, что у Украины есть договоренности с Литвой и "многими другими" партнерами.

"Производство своих дронов, не буду сейчас говорить о количестве, но мы наращиваем и свое отечественное производство. Это то, чего требует сегодняшнее время и безопасность для наших гражданских людей", – подытожил он.

В конце декабря глава Минстратегпрома заявил, что Украина имеет возможности производить боеприпасы для дронов, есть более 50 государственных и частных производителей.

29 декабря и 2 января РФ совершила массированные атаки по Украине: в результате ударов были десятки погибших и пострадавших, также были разрушены.

9 января глава МИД заявил, что Украина ожидает от чрезвычайного заседания Совета по НАТО принятия решений партнерами по усилению украинской противовоздушной обороны как современными системами, так и боеприпасами.

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