Зеленський: Щонайбільше Україні бракує сучасних систем ППО

Наприкінці грудня – на початку січня Росія завдала 500 ударів по Україні – з них у середньому захисники відбили 70%, каже президент

Володимир Зеленський (Скриншот з відео)

Найближчим часом Україна ще буде не в змозі виробляти разом з партнерами сучасні системи протиповітряної оборони, яких бракує найбільше. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з литовським лідером Гітанасом Науседою.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Щодо того, що ми сьогодні ще не в змозі разом з партнерами найближчим часом виробляти, – це сучасні системи протиповітряної оборони. Цього бракує дуже сильно", – сказав президент України.

Він нагадав про масовані російські атаки, котрі сталися наприкінці грудня – на початку січня: загалом було 500 ударів ракет та дронів окупантів, з яких Україна змогла відбити 70% у середньому.

Читайте також: ЗСУ: Неможливо вирахувати, коли буде наступна масована атака. Дані про підготовку є у ГУР

Зеленський зазначив, що боротися з РФ можна технологіями, поки Україна ще не витіснила окупантів зі своєї землі та поки не закінчилася війна, і тому системи ППО є тим, чого найбільше бракує.

Також український лідер зробив акцент на боротьби проти дронів загарбників та зазначив, що в України є домовленості з Литвою та "багатьма іншими" партнерами також.

"Виробництво своїх дронів, не буду зараз говорити про кількість, але ми нарощуємо і вітчизняне виробництво. Це те, чого вимагає сьогоднішній час і безпека для наших цивільних людей", – підсумував він.

Наприкінці грудня голова Мінстратегпрому заявив, що Україна має спроможності виробляти боєприпаси для дронів, є понад 50 державних та приватних виробників.

29 грудня та 2 січня РФ здійснила масовані атаки по Україні: внаслідок ударів були десятки загиблих та постраждалих, також були руйнування.

9 січня глава МЗС заявив, що Україна очікує від надзвичайного засідання Ради з НАТО ухвалення рішень партнерами щодо посилення української протиповітряної оборони як сучасними системами, так і боєприпасами.

Читайте також: Зеленський розповів про Альянс оборонних індустрій та амбіції виробляти ППО в Україні