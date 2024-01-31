Глава ЦРУ про затримку допомоги Україні від США: Це історична помилка у вирішальний момент

Бернс наголосив на важливості підтримки України насамперед для самих США

Вільям Бернс (Фото: ЕРА/Saul LEOB)

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс в колонці для Foreign Affairs прокоментував затримки з ухваленням додаткового фінансування для України. На його думку, якщо Сполучені Штати не зроблять цього, це буде "історичною помилкою".

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"Для Сполучених Штатів вийти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б помилкою історичного масштабу", – вважає Бернс.

За його словами, продовження допомоги поставить Україну в сильнішу позицію, "якщо з’явиться можливість для серйозних переговорів" — це допоможе забезпечити довгостроковий виграш для України та стратегічну поразку для Росії.

Україна зможе захистити свій суверенітет і відновитися, а Росія розплачуватиметься за "довготривалі наслідки нерозважливості", додав він.

Глава ЦРУ також зазначив, що підтримка України – інтерес США, оскільки "за менш ніж 5% оборонного бюджету США – це відносно скромні інвестиції, які приносять значну геополітичну вигоду Сполученим Штатам і помітні прибутки для американської промисловості".

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Президент США Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".

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