Глава ЦРУ про затримку допомоги Україні від США: Це історична помилка у вирішальний момент
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс в колонці для Foreign Affairs прокоментував затримки з ухваленням додаткового фінансування для України. На його думку, якщо Сполучені Штати не зроблять цього, це буде "історичною помилкою".
"Для Сполучених Штатів вийти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б помилкою історичного масштабу", – вважає Бернс.
За його словами, продовження допомоги поставить Україну в сильнішу позицію, "якщо з’явиться можливість для серйозних переговорів" — це допоможе забезпечити довгостроковий виграш для України та стратегічну поразку для Росії.
Україна зможе захистити свій суверенітет і відновитися, а Росія розплачуватиметься за "довготривалі наслідки нерозважливості", додав він.
Глава ЦРУ також зазначив, що підтримка України – інтерес США, оскільки "за менш ніж 5% оборонного бюджету США – це відносно скромні інвестиції, які приносять значну геополітичну вигоду Сполученим Штатам і помітні прибутки для американської промисловості".
- 12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.
- Президент США Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.
- Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".
Читайте також: Столтенберг зустрівся з конгресменами та Джонсоном. Заявив, що важливо допомогти Україні