Глава ЦРУ о задержке помощи Украине от США: Это историческая ошибка в решающий момент

Бернс отметил важность поддержки Украины прежде всего для самих США

Уильям Бернс (Фото: ЕРА/Saul LEOB)

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в колонке Foreign Affairs прокомментировал задержки с принятием дополнительного финансирования для Украины. По его мнению, если Соединенные Штаты не сделают этого, это будет "исторической ошибкой".

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"Для Соединенных Штатов выйти из конфликта в этот решающий момент и прекратить поддержку Украины было бы ошибкой исторического масштаба", – считает Бернс.

По его словам, продолжение помощи поставит Украину в более сильную позицию, "если появится возможность серьезных переговоров" — это поможет обеспечить долгосрочный выигрыш для Украины и стратегическое поражение для России.

Украина сможет защитить свой суверенитет и восстановиться, а Россия будет расплачиваться за "долговременные последствия безрассудства", добавил он.

Глава ЦРУ также отметил, что поддержка Украины – интерес США, поскольку "при менее 5% оборонного бюджета США – это относительно скромные инвестиции, приносящие значительную геополитическую выгоду Соединенным Штатам и заметные доходы для американской промышленности".

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Президент США Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно скорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".

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