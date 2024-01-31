Глава ЦРУ о задержке помощи Украине от США: Это историческая ошибка в решающий момент
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в колонке Foreign Affairs прокомментировал задержки с принятием дополнительного финансирования для Украины. По его мнению, если Соединенные Штаты не сделают этого, это будет "исторической ошибкой".
"Для Соединенных Штатов выйти из конфликта в этот решающий момент и прекратить поддержку Украины было бы ошибкой исторического масштаба", – считает Бернс.
По его словам, продолжение помощи поставит Украину в более сильную позицию, "если появится возможность серьезных переговоров" — это поможет обеспечить долгосрочный выигрыш для Украины и стратегическое поражение для России.
Украина сможет защитить свой суверенитет и восстановиться, а Россия будет расплачиваться за "долговременные последствия безрассудства", добавил он.
Глава ЦРУ также отметил, что поддержка Украины – интерес США, поскольку "при менее 5% оборонного бюджета США – это относительно скромные инвестиции, приносящие значительную геополитическую выгоду Соединенным Штатам и заметные доходы для американской промышленности".
- 12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
- Президент США Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно скорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.
- Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".
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