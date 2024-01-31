Столтенберг зустрівся з конгресменами та Джонсоном. Заявив, що важливо допомогти Україні

Єнс Столтенберг (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та іншими очільниками Конгресу у Вашингтоні. Він наголосив на необхідності ухвалення додаткового фінансування для України.

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"Я сказав, що НАТО, звісно, не матиме права голосу у розв'язанні важливого внутрішньополітичного питання в США, але для НАТО важливо, щоб у Конгресі була ухвалена резолюція, що забезпечує продовження підтримки України", – почав очільник Альянсу.

На зустрічі з Джонсоном та конгресменами Столтенберг підкреслив, що "сильний блок НАТО відповідає стратегічним інтересам США та що завдяки Альянсу США мають більше друзів і союзників, ніж будь-яка інша держава".

Він також подякував США за підтримку України і підкреслив, що ця підтримка залишається вирішальною для виживання країни й стабільності Європи.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Президент США Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".

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