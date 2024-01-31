Столтенберг зустрівся з конгресменами та Джонсоном. Заявив, що важливо допомогти Україні
Генсек НАТО Єнс Столтенберг зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та іншими очільниками Конгресу у Вашингтоні. Він наголосив на необхідності ухвалення додаткового фінансування для України.
"Я сказав, що НАТО, звісно, не матиме права голосу у розв'язанні важливого внутрішньополітичного питання в США, але для НАТО важливо, щоб у Конгресі була ухвалена резолюція, що забезпечує продовження підтримки України", – почав очільник Альянсу.
На зустрічі з Джонсоном та конгресменами Столтенберг підкреслив, що "сильний блок НАТО відповідає стратегічним інтересам США та що завдяки Альянсу США мають більше друзів і союзників, ніж будь-яка інша держава".
Він також подякував США за підтримку України і підкреслив, що ця підтримка залишається вирішальною для виживання країни й стабільності Європи.
- 12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.
- Президент США Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.
- Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".
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