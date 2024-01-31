Столтенберг встретился с конгрессменами и Джонсоном. Заявил, что важно помочь Украине

Генсек НАТО отметил, что поддержка США остается решающей для выживания страны и стабильности Европы

Йенс Столтенберг (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном и другими руководителями Конгресса в Вашингтоне. Он отметил необходимость принятия дополнительного финансирования для Украины.

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"Я сказал, что НАТО, конечно, не будет иметь права голоса по решению важного внутриполитического вопроса в США, но для НАТО важно, чтобы в Конгрессе была принята резолюция, обеспечивающая продолжение поддержки Украины", – начал глава Альянса.

На встрече с Джонсоном и конгрессменами Столтенберг подчеркнул, что "сильный блок НАТО отвечает стратегическим интересам США и благодаря Альянсу США имеют больше друзей и союзников, чем любое другое государство".

Он также поблагодарил США за поддержку Украины и подчеркнул, что эта поддержка остается решающей для выживания страны и стабильности Европы.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Президент США Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно быстрее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".

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