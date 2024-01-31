Столтенберг встретился с конгрессменами и Джонсоном. Заявил, что важно помочь Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном и другими руководителями Конгресса в Вашингтоне. Он отметил необходимость принятия дополнительного финансирования для Украины.
"Я сказал, что НАТО, конечно, не будет иметь права голоса по решению важного внутриполитического вопроса в США, но для НАТО важно, чтобы в Конгрессе была принята резолюция, обеспечивающая продолжение поддержки Украины", – начал глава Альянса.
На встрече с Джонсоном и конгрессменами Столтенберг подчеркнул, что "сильный блок НАТО отвечает стратегическим интересам США и благодаря Альянсу США имеют больше друзей и союзников, чем любое другое государство".
Он также поблагодарил США за поддержку Украины и подчеркнул, что эта поддержка остается решающей для выживания страны и стабильности Европы.
- 12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
- Президент США Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно быстрее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.
- Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".
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