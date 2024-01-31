Кулеба обсудил с Нуландом продолжение помощи США и сотрудничество оборонной промышленности

Чиновники также говорили об использовании замороженных активов РФ, формуле мира и подготовке к саммиту НАТО

Фото: Twitter Дмитрия Кулебы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд .

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Чиновники обсудили продолжение помощи США для Украины в сфере безопасности и расширения сотрудничества оборонной промышленности.

Также Нуланд и Кулеба говорили об использовании замороженных российских активов в пользу Украины, формуле мира президента Владимира Зеленского и подготовке к саммиту НАТО в Вашингтоне.

Судя по фото, на встрече также присутствовала госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк.

Нуланд прибыла в Киев 31 января. Посол США анонсировала, что чиновники встретятся с лидерами правительства, ветеранами и гражданским обществом, чтобы подчеркнуть их общую приверженность победе над российской агрессией в Украине.

18 января президент США Джо Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал скорейшее разобраться с границей и одобрить помощь Украине. Спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина

29 января 2024 в Киев приехали генеральные инспекторы Пентагона, Государственного департамента и Офиса генерального инспектора США. Они будут проверять помощь Соединенных Штатов.

31 января директор ЦРУ заявил, что если США не примут дополнительное финансирование для Украины, то это будет "исторической ошибкой".

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