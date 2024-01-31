Кулеба обсудил с Нуландом продолжение помощи США и сотрудничество оборонной промышленности
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд .
Чиновники обсудили продолжение помощи США для Украины в сфере безопасности и расширения сотрудничества оборонной промышленности.
Также Нуланд и Кулеба говорили об использовании замороженных российских активов в пользу Украины, формуле мира президента Владимира Зеленского и подготовке к саммиту НАТО в Вашингтоне.
Судя по фото, на встрече также присутствовала госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк.
Нуланд прибыла в Киев 31 января. Посол США анонсировала, что чиновники встретятся с лидерами правительства, ветеранами и гражданским обществом, чтобы подчеркнуть их общую приверженность победе над российской агрессией в Украине.
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