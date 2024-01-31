Буданов не вважає Трампа та республіканців прихильниками Росії: Це повна нісенітниця

Кирило Буданов (Фото: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими)

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив у інтерв'ю для видання CNN, що не вважає 45-го президента США Дональда Трампа прихильником російського диктатора Володимира Путіна.

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Розбіжності серед законодавців-республіканців щодо того, чи варто підтримувати угоду з американським президентом Джо Байденом про кордон із Мексикою, яка відкриє шлях для допомоги Україні, посилилися після того, як Трамп виступив проти неї.

Буданов наголосив, що Україна очікує позитивного рішення щодо дебатів про надання допомоги.

"Говорити, що [Трамп] і Республіканська партія є прихильниками Російської Федерації – це повна нісенітниця", – зауважив він.

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Буданов вважає Трампа "досвідченою людиною", адже той "багато разів падав і знову підіймався". На думку очільника ГУР – "це дуже серйозна риса".

"Я не дуже хвилююся з цього приводу", – підсумував він.

18 січня президент США погодився на посилення імміграційної політики, як вимагали республіканці, щоб уникнути критики та для забезпечення допомоги Україні.

Тим часом у Техасі почали встановлювати огорожу на кордоні з Мексикою. Губернатор штату Техас Грег Ебботт заявив, що готовий піти проти федеральної влади щодо захисту південного кордону США від напливу мігрантів.

Байден говорив, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

19 січня Трамп виступив проти компромісів із Демократичною партією та Білим домом щодо безпеки кордону з Мексикою — розв'язання цього питання забезпечить продовження допомоги Україні. За його словами, лише спікер Палати представників Джонсон укладе "ідеальну" угоду про кордон.

27 січня спікер Палати представників США Джонсон заявив: якщо умови нового законопроєкту, який готує Сенат, про запровадження прикордонної реформи та виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню відповідають дійсності – він буде непрохідним та "мертвим" для нижньої палати.

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