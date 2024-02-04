Сунак прокоментував успішні атаки по хуситах у Ємені: били з винищувачів Typhoon

Британський прем'єр повідомив, що удари ще більше погіршили можливості бойовиків

Винищувач Eurofighter Typhoon (Фото: Ріші Сунак)

Велика Британія разом зі США завдала успішних ударів по об'єктах хуситів у Ємені, застосувавши винищувачі Eurofighter Typhoon королівських Повітряних сил. Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Посадовець повідомив про успішне знищення винищувачами конкретних військових цілей хуситів, ще більше погіршивши можливості бойовиків.

Сунак назвав нещодавні напади хуситів на британські та міжнародні судна неприйнятними та зазначив, що обов'язком Британії є "захистити невинні життя та зберегти свободу".

Про успішну операцію сьогодні вночі також повідомляло Міністерство оборони США: за їх даними, були завдані масовані удари по 36 цілях у 13 різних місцях у Ємені – по підземних сховищах, командних пунктах, ракетних установках, місцях зберігання безпілотників, радарах й гелікоптерах.

Ця спільна операція була розпочата за вказівкою урядів США і Великої Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів і Нової Зеландії, зазначили у Пентагоні.

ДОВІДКА. Eurofighter Typhoon — багатоцільовий винищувач 4-го покоління, завданням якого було стати основою європейських ВПС у першій третині XXI століття.



Ракетне озброєння: "повітря-повітря" — AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, AIM-132 ASRAAM, IRIS-T, MBDA Meteor; "повітря-земля" — StormShadow, AGM-84 Harpoon, ALARM, AGM-88 HARM, Brimstone, Penguin, Taurus, у перспективі AGMARmiger; Бомбове озброєння: Paveway 2, Paveway 3, JDAM, EnhancedPaveway, HOPE/HOSBO; Лазерна система цілевказівки — Litening.



Це найпоширеніший з літаків у розпорядженні британських Повітряних сил: з 564 літаків - 137 Typhoon. Окрім них у Британії також на озброєнні є винищувачі F-35B.

Єменські хусити – союзники ХАМАС у війні з Ізраїлем. Оскільки Ємен знаходиться далеко від Ізраїлю, хусити оголосили йому морську блокаду й почали обстрілювати та захоплювати кораблі у Червоному морі, поставивши під ризик торгівлю через Суецький канал.

США 19 грудня 2023 року оголосили про початок багатонаціональної операції за участі 10 країн для безпеки судноплавства в Червоному морі, а у січні 2024 року завдали першого удару по об'єктах хуситів у Ємені.

Читайте також: Хто такі хусити і чому вони обстрілюють судна в Червоному морі