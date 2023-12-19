США збирали коаліцію для захисту судноплавства у Червоному морі, хусити не припиняють атаки
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США розпочали операцію багатонаціональних сил із захисту торговельного судноплавства в Червоному морі від нападів єменських бойовиків. Про це повідомляє Reuters.
Остін під час візиту до Бахрейну, де знаходиться штаб-квартира ВМС США на Близькому Сході, повідомив, що в "оперативній групі" із забезпечення безпеки Червоного моря беруть участь Велика Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські острови й Іспанія.
Планується спільне патрулювання кораблів учасників "оперативної групи" у південній частині Червоного моря й Аденській затоці.
Остін також закликав інші країни зробити внесок у забезпечення безпеки торговельного судноплавства в регіоні.
За повідомленням одного з європейських дипломатів агентству, кораблі "оперативної групи" збиватимуть ракети та дрони й супроводжуватимуть цивільні судна у Червоному морі.
Чиновник Пентагону сказав Reuters, що військові кораблі не зможуть супроводжувати всі комерційні судна з огляду на те, що за день цим маршрутом проходять сотні цивільних бортів. За його словами, військові кораблі будуть розміщені там, де вони зможуть якнайкраще забезпечити безпеку.
Представник єменських бойовиків-хуситів, які діють за підтримки Ірану та контролюють значну частину території країни, також і її столицю, заявили, що будь-які заходи стримування "не матимуть значення" і що хусити продовжать атакувати судна, які, як вони вважають, ідуть до Ізраїлю.
31 жовтня угруповання хуситів у Ємені взяло на себе відповідальність за серію атак на півдні Ізраїлю.
19 листопада єменські хусити захопили в Червоному морі суховантажне судно Galaxy Leader, як вони заявили, "на знак підтримки ХАМАС". 26 листопада вони захопили нафтохімічний танкер Central Park із 22 членами екіпажу. Корабель відбили у піратів морські піхотинці ВМС США із корабля USS Mason.
- 3 грудня USS Carney та кілька цивільних судів були атаковані в Червоному морі, есмінець тоді збив не менше двох запущених по ньому дронів.
- 13 грудня есмінець USS Mason доповів, що збив дрон хуситів, запущений із Ємену. Того ж дня хусити атакували двома ракетами нафтохімічний танкер Ardmore Encounter, що йшов під прапором Маршаллових Островів з Індії у бік Суецького каналу, але схибили.
- 15 грудня одна з найбільших у світі судноплавних компаній Maersk заявила, що припиняє всі рейси в Червоному морі, яке є одним із найважливіших маршрутів постачання нафти.
- 18 грудня про зупинення всіх перевезень через Червоне море заявили British Petroleum (BP Plc) та Evergreen Line.