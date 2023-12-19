США збирали коаліцію для захисту судноплавства у Червоному морі, хусити не припиняють атаки

Глава Пентагону заявив, що США розпочали операцію багатонаціональних сил із захисту торговельного судноплавства в Червоному морі від нападів єменських бойовиків.

Ллойд Остін (Фото - скриншот з відео)

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США розпочали операцію багатонаціональних сил із захисту торговельного судноплавства в Червоному морі від нападів єменських бойовиків. Про це повідомляє Reuters.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Остін під час візиту до Бахрейну, де знаходиться штаб-квартира ВМС США на Близькому Сході, повідомив, що в "оперативній групі" із забезпечення безпеки Червоного моря беруть участь Велика Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські острови й Іспанія.

Планується спільне патрулювання кораблів учасників "оперативної групи" у південній частині Червоного моря й Аденській затоці.

Остін також закликав інші країни зробити внесок у забезпечення безпеки торговельного судноплавства в регіоні.

За повідомленням одного з європейських дипломатів агентству, кораблі "оперативної групи" збиватимуть ракети та дрони й супроводжуватимуть цивільні судна у Червоному морі.

Чиновник Пентагону сказав Reuters, що військові кораблі не зможуть супроводжувати всі комерційні судна з огляду на те, що за день цим маршрутом проходять сотні цивільних бортів. За його словами, військові кораблі будуть розміщені там, де вони зможуть якнайкраще забезпечити безпеку.

Представник єменських бойовиків-хуситів, які діють за підтримки Ірану та контролюють значну частину території країни, також і її столицю, заявили, що будь-які заходи стримування "не матимуть значення" і що хусити продовжать атакувати судна, які, як вони вважають, ідуть до Ізраїлю.

31 жовтня угруповання хуситів у Ємені взяло на себе відповідальність за серію атак на півдні Ізраїлю.

19 листопада єменські хусити захопили в Червоному морі суховантажне судно Galaxy Leader, як вони заявили, "на знак підтримки ХАМАС". 26 листопада вони захопили нафтохімічний танкер Central Park із 22 членами екіпажу. Корабель відбили у піратів морські піхотинці ВМС США із корабля USS Mason.