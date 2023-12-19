США собирали коалицию для защиты судоходства в Красном море, хуситы не прекращают атаки
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США начали операцию многонациональных сил по защите торгового судоходства в Красном море от нападений йеменских боевиков. Об этом сообщает Reuters.
Остин во время визита в Бахрейн, где находится штаб-квартира ВМС США на Ближнем Востоке, сообщил, что в "оперативной группе" по обеспечению безопасности Красного моря принимают участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания.
Планируется совместное патрулирование кораблей участников "оперативной группы" в южной части Красного моря и Аденском заливе.
Остин также призвал другие страны внести вклад в обеспечение безопасности торгового судоходства в регионе.
По сообщению одного из европейских дипломатов агентству, корабли "оперативной группы" будут сбивать ракеты и дроны, сопровождать гражданские суда в Красном море.
Чиновник Пентагона сказал Reuters, что военные корабли не смогут сопровождать все коммерческие суда, учитывая, что за день по этому маршруту проходят сотни гражданских бортов. По его словам, военные корабли будут размещены там, где они смогут наилучшим образом обеспечить безопасность.
Представитель йеменских боевиков-хуситов, которые действуют при поддержке Ирана и контролируют значительную часть территории страны, включая ее столицу, заявили, что любые меры сдерживания "не будут иметь значения" и что хуситы продолжат атаковать суда, которые, как они считают, идут в Израиль.
31 октября группировка хуситов в Йемене взяла на себя ответственность за серию атак на юге Израиля.
19 ноября йеменские хуситы захватили в Красном море сухогруз Galaxy Leader, как они заявили, "в знак поддержки ХАМАС". 26 ноября они захватили нефтехимический танкер Central Park с 22 членами экипажа. Корабль отбили у пиратов морские пехотинцы ВМС США с корабля USS Mason.
- 3 декабря USS Carney и несколько гражданских судов были атакованы в Красном море, эсминец тогда сбил не менее двух запущенных по нему дронов.
- 13 декабря эсминец USS Mason доложил, что сбил дрон хуситов, запущенный из Йемена. В тот же день хуситы атаковали двумя ракетами нефтехимический танкер Ardmore Encounter, шедший под флагом Маршалловых Островов из Индии в сторону Суэцкого канала, но промахнулись.
- 15 декабря одна из крупнейших в мире судоходных компаний Maersk заявила, что прекращает все рейсы в Красном море, которое является одним из важнейших маршрутов поставки нефти.
- 18 декабря о приостановке всех перевозок через Красное море заявили British Petroleum (BP Plc) и Evergreen Line.