Єменські хусити вдарили по Ізраїлю та обіцяють нові удари "за Газу" – заява, мапа

Підтримуване Іраном угрупування хуситів у Ємені взяло на себе відповідальність за серію атак по півдню Ізраїлю, повідомляє ізраїльське видання The Times of Israel.

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Речник угрупування Ях'я Сріа заявив, що повітряний напад із застосуванням безпілотників, а також балістичних та крилатих ракет був нібито здійснений "через почуття релігійної, моральної, гуманітарної та національної відповідальності" перед жителями Гази, перед обличчям слабкості арабського світу та змови деяких арабських країн з Ізраїлем".

За словами посадовця, операція проти Ізраїлю нібито була викликана "вимогами єменського народу".

Він зазначив, що це вже третя атака, здійснена угрупуванням проти Ізраїлю з початку війни, також він обіцяє завдати подальших ударів проти Ізраїлю за допомогою ракет та безпілотників.

Вранці 31 жовтня запуски хуситських ракет викликали сирени у місті Ейлат на півдні Ізраїлю, ракети були перехоплені системою протиповітряної оборони Arrow, а ізраїльські літаки збили безпілотники, пише ЗМІ.

Ось Ейлат на мапі, відстань від нього до контрольованих хуситами територій по прямій – понад 1670 км:

Прем'єр-міністр хуситського уряду Абдельазіз бін Хабтур раніше сьогодні заявив, що дрони, використані в атаці, "належать державі Ємен", передає видання.

Хусити, які захопили столицю Ємену Сану у 2014 році та контролюють значні території країни, є "частиною вісі опору" проти Ізраїлю разом із ХАМАС, котрий також підтримує Іран, підсумовує медіа.

19 жовтня есмінець USS Carney Військово-морських сил США перехопив кілька ракет, запущених з Ємену.

Ось Ємен на мапі:

ДОВІДКА. Війна в Ємені розпочалася у 2014 році з повстання шиїтського руху хуситів. У 2015 році до війни приєдналася коаліція арабських країн на чолі із Саудівською Аравією на боці президента Ємену Абд-Раббу Мансура Хаді. Наразі хусити контролюють столицю Ємену, а також майже всю північну частину країни. Reuters Війна в Ємені розпочалася у 2014 році з повстання шиїтського руху хуситів. У 2015 році до війни приєдналася коаліція арабських країн на чолі із Саудівською Аравією на боці президента Ємену Абд-Раббу Мансура Хаді. Наразі хусити контролюють столицю Ємену, а також майже всю північну частину країни. Reuters називає конфлікт "маріонетковою війною" між Саудівською Аравією та Іраном.

7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники понад 200 осіб, серед них немовлята, діти, жінки та літні люди.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази. Ось фото масштабів руйнувань у Газі.

28 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.

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