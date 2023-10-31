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Йеменские хуситы ударили по Израилю и обещают новые удары "за Газу" – заявление, карта

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 16:15
Йеменские хуситы ударили по Израилю и обещают новые удары
Боевики-хуситы маршируют в столице Йемена Сани в знак солидарности с палестинцами в Газе (Фото: EPA)

Поддерживаемая Ираном группировка хуситов в Йемене взяла на себя ответственность за серию атак по югу Израиля, сообщает израильское издание The Times of Israel.

Представитель группировки Яхья Сриа заявил, что воздушное нападение с применением беспилотников, а также баллистических и крылатых ракет было якобы осуществлено из-за чувства религиозной, моральной, гуманитарной и национальной ответственности" перед жителями Газы. перед лицом слабости арабского мира и заговора некоторых арабских стран с Израилем".

По словам чиновника, операция против Израиля якобы была вызвана "требованиями йеменского народа".

Он отметил, что это уже третья атака, совершенная группировкой против Израиля с начала войны, также он обещает нанести дальнейшие удары против Израиля с помощью ракет и беспилотников.

Утром 31 октября запуски хуситских ракет вызвали сирены в городе Эйлат на юге Израиля, ракеты были перехвачены системой противовоздушной обороны Arrow, а израильские самолеты сбили беспилотники, пишет СМИ.

Вот Эйлат на карте, расстояние от него до Йемена по прямой – более 1670 км:

Премьер-министр хуситского правительства Абдельазиз бин Хабтур ранее сегодня заявил, что дроны, использованные в атаке, "принадлежат государству Йемен", передает издание.

Хуситы, захватившие столицу Йемена Сану в 2014 году и контролирующие значительные территории страны, являются "частью оси сопротивления" против Израиля вместе с ХАМАС, также поддерживающим Иран, заключает медиа.

19 октября эсминец USS Carney Военно-морских сил США перехватил несколько ракет, запущенных из Йемена.

Вот Йемен на карте:

СПРАВКА. Война в Йемене началась в 2014 году с восстания шиитского движения хуситов. В 2015 году к войне присоединилась коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией на стороне президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади. В настоящее время хуситы контролируют столицу Йемена, а также почти всю северную часть страны. Reuters называет конфликт "марионеточной войной" между Саудовской Аравией и Ираном.
  • 7 октября во время вторжения террористов ХАМАС из сектора Газы в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники более 200 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа. Вот фото масштабов разрушений в Газе.
  • 28 октября премьер -министр Израиля подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.

Смотрите также: ЦАХАЛ: Израиль провел еще один рейд в Газе с танками, истребителями и дронами – видео

Артём Джерипа
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