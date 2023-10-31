Йеменские хуситы ударили по Израилю и обещают новые удары "за Газу" – заявление, карта
Поддерживаемая Ираном группировка хуситов в Йемене взяла на себя ответственность за серию атак по югу Израиля, сообщает израильское издание The Times of Israel.
Представитель группировки Яхья Сриа заявил, что воздушное нападение с применением беспилотников, а также баллистических и крылатых ракет было якобы осуществлено из-за чувства религиозной, моральной, гуманитарной и национальной ответственности" перед жителями Газы. перед лицом слабости арабского мира и заговора некоторых арабских стран с Израилем".
По словам чиновника, операция против Израиля якобы была вызвана "требованиями йеменского народа".
Он отметил, что это уже третья атака, совершенная группировкой против Израиля с начала войны, также он обещает нанести дальнейшие удары против Израиля с помощью ракет и беспилотников.
Утром 31 октября запуски хуситских ракет вызвали сирены в городе Эйлат на юге Израиля, ракеты были перехвачены системой противовоздушной обороны Arrow, а израильские самолеты сбили беспилотники, пишет СМИ.
Вот Эйлат на карте, расстояние от него до Йемена по прямой – более 1670 км:
Премьер-министр хуситского правительства Абдельазиз бин Хабтур ранее сегодня заявил, что дроны, использованные в атаке, "принадлежат государству Йемен", передает издание.
Хуситы, захватившие столицу Йемена Сану в 2014 году и контролирующие значительные территории страны, являются "частью оси сопротивления" против Израиля вместе с ХАМАС, также поддерживающим Иран, заключает медиа.
19 октября эсминец USS Carney Военно-морских сил США перехватил несколько ракет, запущенных из Йемена.
Вот Йемен на карте:
- 7 октября во время вторжения террористов ХАМАС из сектора Газы в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники более 200 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.
- 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа. Вот фото масштабов разрушений в Газе.
- 28 октября премьер -министр Израиля подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.
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