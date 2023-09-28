Германия покупает израильскую ПРО Arrow-3, она может перехватывать баллистические ракеты

Германия договорились с Израилем о покупке системы противоракетной обороны Arrow-3. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информацию агентства dpa.

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Министры обороны Германии Борис Писториус и Израиля Йоав Галлант подписали в Берлине декларацию о намерениях, а торговые департаменты двух стран подписали контракт о начале производства систем ПРО Arrow-3 (израильское название "Хец-3").

В июне бюджетный и оборонный комитеты Бундестага одобрили заключение этого контракта, стоимость которого составляет почти 4 млрд евро. Он буде оплачен из средств 100-миллиардного специального фонда перевооружения Бундесвера, который создан после вторжения России в Украину.

Как отмечает агентство, приобретение израильской системы ПРО стало реакцией Берлина на агрессию РФ и рассматривается как знак дальнейшего укрепления особых отношений между Германией и Израилем. Ранее сообщалось, что подписание документов о продаже планировалось на ноябрь 2023 года.

Германия намерена достичь начальной оперативной готовности системы в течение примерно двух лет, а так называемая полная готовность планируется к 2030 году.

СПРАВКА. В 2017 году вооруженные силы Израиля получили новый комплекс противоракетной обороны Arrow-3 ("Стрела-3"), сообщал



Комплекс предназначен для заатмосферного перехвата баллистических ракет на большой высоте, что позволяет безопасно рассеивать любые неконвенциональные боеголовки. Дальность полета ракеты Arrow-3 – от 400 до 2000 км, высота – до 100 км.



Комплекс состоит из РЛС Super Green Pine, боевой операционной системы Citron Tree и центра управления пуском ракет Hazlenut Tree.



Arrow-3 разрабатывали в Израиле с участием концерна Boeing из США. В 2017 году вооруженные силы Израиля получили новый комплекс противоракетной обороны Arrow-3 ("Стрела-3"), сообщал Defence Talk Комплекс предназначен для заатмосферного перехвата баллистических ракет на большой высоте, что позволяет безопасно рассеивать любые неконвенциональные боеголовки. Дальность полета ракеты Arrow-3 – от 400 до 2000 км, высота – до 100 км.Комплекс состоит из РЛС Super Green Pine, боевой операционной системы Citron Tree и центра управления пуском ракет Hazlenut Tree.Arrow-3 разрабатывали в Израиле с участием концерна Boeing из США.

17 августа сообщалось, что США одобрили продажу израильской системы противовоздушной обороны Arrow-3 Германии на сумму $3,5 млрд.

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