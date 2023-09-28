Німеччина купує ізраїльську ПРО Arrow-3, вона може перехоплювати балістичні ракети

Німеччина домовилася з Ізраїлем про купівлю системи протиракетної оборони Arrow-3. Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на інформацію агентства dpa.

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Міністри оборони Німеччини Борис Пісторіус та Ізраїлю Йоав Галлант підписали у Берліні декларацію про наміри, а торгові департаменти двох країн підписали контракт про початок виробництва систем ПРО Arrow-3 (ізраїльська назва "Хец-3").

У червні бюджетний і оборонний комітети Бундестагу схвалили укладання цього контракту, вартість якого становить майже 4 млрд євро. Він буде сплачений з коштів 100-мільярдного спеціального фонду переозброєння Бундесверу, створеного після вторгнення Росії в Україну.

Як зазначає агентство, придбання ізраїльської системи ПРО стало реакцією Берліна на агресію РФ та розглядається як знак подальшого зміцнення особливих відносин між Німеччиною та Ізраїлем. Раніше повідомлялося, що підписання документів про продаж планувалося на листопад 2023 року.

Німеччина має намір досягти початкової оперативної готовності системи протягом двох років, а так звана повна готовність планується до 2030 року.

ДОВІДКА. У 2017 році збройні сили Ізраїлю отримали новий комплекс протиракетної оборони Arrow-3 ("Стріла-3"), повідомляв



Комплекс призначений для заатмосферного перехоплення балістичних ракет на великій висоті, що дозволяє безпечно розсіювати будь-які неконвенційні боєголовки. Дальність польоту ракети Arrow-3 – від 400 до 2000 км, висота – до 100 км.



Комплекс складається з РЛС Super Green Pine, бойової операційної системи Citron Tree та центру управління пуском ракет Hazlenut Tree.



Arrow-3 розробляли в Ізраїлі за участю концерну Boeing зі США. У 2017 році збройні сили Ізраїлю отримали новий комплекс протиракетної оборони Arrow-3 ("Стріла-3"), повідомляв Defence Talk Комплекс призначений для заатмосферного перехоплення балістичних ракет на великій висоті, що дозволяє безпечно розсіювати будь-які неконвенційні боєголовки. Дальність польоту ракети Arrow-3 – від 400 до 2000 км, висота – до 100 км.Комплекс складається з РЛС Super Green Pine, бойової операційної системи Citron Tree та центру управління пуском ракет Hazlenut Tree.Arrow-3 розробляли в Ізраїлі за участю концерну Boeing зі США.

17 серпня повідомлялося, що США схвалили продаж ізраїльської системи протиповітряної оборони Arrow-3 Німеччини на суму $3,5 млрд.

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