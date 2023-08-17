США схвалили найбільший в історії продаж ізраїльської зброї: це протиракетний Arrow-3

Сполучені штати схвалили продаж ізраїльської системи протиповітряної оборони Arrow-3 Німеччині на суму $3,5 млрд. Ця угода стане найбільшим продажем ізраїльської зброї в історії, повідомляє Reuters з посиланням на слова ізраїльських посадовців.

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Схвалення продажу відкриває шлях до постачання комплексу у 2025 році та повного оперативного розгортання до 2030 року.

США є партнером Ізраїлю у проєкті Arrow, який спільно розробили Організація протиракетної оборони Ізраїлю та Агентство протиракетної оборони США.

Угода з Німеччиною відбулась після нарощування озброєнь у Європі у відповідь на війну Росії проти України.

Міноборони Ізраїлю повідомило, що держава підпише з Німеччиною лист-зобов'язання з початковим платежем у розмірі $600 млн, а повний контракт буде готовий до підписання до кінця 2023 року.

Голова Ізраїльської організації протиракетної оборони Моше Патель заявив, що додаткові витрати Німеччини на Arrow-3 можуть збільшити вартість угоди до $4 млрд, а інші країни, які він відмовився назвати, висловили інтерес до системи.

Пателя запитали, чи призначена Arrow-3 для захисту сходу Німеччини, натякаючи на Росію.

Той відповів, що Німеччина купує повну архітектуру, яка може захистити кожну частину держави.

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Гендиректор головного підрядника Israel Aerospace Industries Боаз Леві додав: "Система є мобільною, і ви можете її змінювати відповідно до загроз".

Церемонія підписання договору про продаж має відбутися у листопаді, повідомило Армійське радіо Ізраїлю.

Війна РФ проти України виявила брак наземних систем ППО, таких як Patriot або нещодавно розроблені IRIS-T у багатьох західних країнах, пише Reuters.

Видання зауважує, що в той час, як Patriot і IRIS-T покривають середній рівень ППО, система Arrow-3 пропонує "захист для вищого рівня".

ДОВІДКА. У 2017 році збройні сили Ізраїлю отримали новий комплекс протиракетної оборони Arrow-3 ("Стріла-3"), повідомляв



Комплекс призначений для заатмосферного перехоплення балістичних ракет на висоті, що дозволяє безпечно розсіювати будь-які неконвенційні боєголовки. Дальність польоту ракети Arrow-3 – від 400 до 2000 кілометрів, висота – до 100 км.



Комплекс складається з РЛС Super Green Pine, бойової операційної системи Citron Tree та центру управління пуском ракет Hazlenut Tree.



Arrow-3 розробляли в Ізраїлі за допомогою концерну Boeing із США. У 2017 році збройні сили Ізраїлю отримали новий комплекс протиракетної оборони Arrow-3 ("Стріла-3"), повідомляв Defence Talk Комплекс призначений для заатмосферного перехоплення балістичних ракет на висоті, що дозволяє безпечно розсіювати будь-які неконвенційні боєголовки. Дальність польоту ракети Arrow-3 – від 400 до 2000 кілометрів, висота – до 100 км.Комплекс складається з РЛС Super Green Pine, бойової операційної системи Citron Tree та центру управління пуском ракет Hazlenut Tree.Arrow-3 розробляли в Ізраїлі за допомогою концерну Boeing із США.

Посол України в Ізраїлі заявив, що єдиним легітимним приводом цієї держави не давати протиповітряну оборону Україні може бути присутність Росії на ізраїльських кордонах. Ізраїль продає зброю різним країнам, зокрема Німеччині, Марокко та іншим, але не Україні.

31 липня з'явились дані опитування, згідно з яким близько 76% євреїв Ізраїлю вважають, що Єрусалим має дозволити Україні купити системи протиповітряної оборони.

На початку серпня США вперше дозволили Ізраїлю продати Фінляндії систему протиракетної оборони "Праща Давида".

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