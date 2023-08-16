"Росія сидить на кордонах". Посол назвав єдиний легітимний аргумент, чому Ізраїль боїться давати ППО
Україна чула різні аргументи, чому Ізраїль не хоче давати системи протиповітряної оборони. Єдиним легітимним може бути присутність Росії на ізраїльських кордонах, розповів для матеріалу LIGA.net про проблеми україно-ізраїльських відносин посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.
З початку повномасштабної війни попит на ізраїльську продукцію зріс, зазначив посол. Він продає зброю різним країнам, зокрема, Німеччині, Марокко та іншим.
Україна ж чула різні аргументи, чому Ізраїль не може продати системи ППО їй.
"Чому вони бояться передавати зброю нам? Єдиним легітимним аргументом, на мій погляд, є чутливе ставлення Ізраїлю до власної безпеки. А у них на кордонах сидить Росія", – сказав посол.
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Росія може заважати операціям Ізраїлю у Сирії, накачувати зброєю антиізраїльські угруповання у Лівані, Палестинській автономії тощо, каже LIGA.net Еміль Шлеймович, головред ізраїльського порталу Деталі.
Єрусалим враховує таку методику Москви, визнає він. Але це не привід кланятися Кремлю.
"Росія в Сирії залежить від Ізраїлю не менше, ніж Ізраїль від Росії. Тому всі аргументи прем'єра Нетаньягу, які виправдовують те, що Ізраїль нічого не робить для України, є нічим більшим, ніж пошуком приводів. Було б політичне бажання – він би це зробив", – додав він.
- За даними джерела Kyiv Post в РНБО, Україна нібито хоче виключити Ізраїль з формату Рамштайн.
- Джерело LIGA.net в керівництві Міноборони такою інформацією не володіє.
Детальніше читайте в матеріалі: Друг мій, ворог мій. Як і чому Ізраїль руйнує відносини з Україною
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