RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Росія сидить на кордонах". Посол назвав єдиний легітимний аргумент, чому Ізраїль боїться давати ППО

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 15:58
Евгений Корнийчук (фото - посольство Украины в Израиле)

Україна чула різні аргументи, чому Ізраїль не хоче давати системи протиповітряної оборони. Єдиним легітимним може бути присутність Росії на ізраїльських кордонах, розповів для матеріалу LIGA.net про проблеми україно-ізраїльських відносин посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

З початку повномасштабної війни попит на ізраїльську продукцію зріс, зазначив посол. Він продає зброю різним країнам, зокрема, Німеччині, Марокко та іншим.

Україна ж чула різні аргументи, чому Ізраїль не може продати системи ППО їй.

"Чому вони бояться передавати зброю нам? Єдиним легітимним аргументом, на мій погляд, є чутливе ставлення Ізраїлю до власної безпеки. А у них на кордонах сидить Росія", – сказав посол.

Читайте також: "А звинуватять українців". Посол не виключає операції Росії під хибним прапором проти хасидів

Росія може заважати операціям Ізраїлю у Сирії, накачувати зброєю антиізраїльські угруповання у Лівані, Палестинській автономії тощо, каже LIGA.net Еміль Шлеймович, головред ізраїльського порталу Деталі.

Єрусалим враховує таку методику Москви, визнає він. Але це не привід кланятися Кремлю.

"Росія в Сирії залежить від Ізраїлю не менше, ніж Ізраїль від Росії. Тому всі аргументи прем'єра Нетаньягу, які виправдовують те, що Ізраїль нічого не робить для України, є нічим більшим, ніж пошуком приводів. Було б політичне бажання – він би це зробив", – додав він.

Детальніше читайте в матеріалі: Друг мій, ворог мій. Як і чому Ізраїль руйнує відносини з Україною  

Марко Сировой
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Євген КорнійчукІзраїльпраща давидаппоСиріяпосолвійна
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 