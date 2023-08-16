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"РФ сидит на границах". Посол назвал единственный довод, почему Израиль не дает ПВО

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 15:58
Евгений Корнийчук (фото - посольство Украины в Израиле)

Украина слышала разные аргументы, почему Израиль не хочет давать системы противовоздушной обороны. Единственным легитимным может оказаться присутствие России на израильских границах, рассказал для материала LIGA.net о проблемах украино-израильских отношений посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

С начала полномасштабной войны спрос на израильскую продукцию вырос, отметил посол. Он продает оружие разным странам, в частности Германии, Марокко и другим.

Украина же слышала разные аргументы, почему Израиль не может продать системы ПВО ей.

"Почему они боятся передавать оружие нам? Единственным легитимным аргументом, по моему мнению, является чувствительное отношение Израиля к собственной безопасности. А у них на границах сидит Россия", – сказал посол.

Читайте также: "А обвинят украинцев". Посол не исключает операции России под ложным флагом против хасидов

Россия может мешать операциям Израиля в Сирии, накачивать оружием антиизраильские группировки в Ливане, Палестинской автономии, говорит LIGA.net Эмиль Шлеймович, главред израильского портала Детали.

Иерусалим учитывает такую методику Москвы, признает он. Но это не повод кланяться Кремлю.

"Россия в Сирии зависит от Израиля не меньше, чем Израиль от России. Поэтому все аргументы премьера Нетаньяху, оправдывающие то, что Израиль ничего не делает для Украины, ничем больше, чем поиском поводов. Было бы политическое желание – он бы это сделал", – добавил он.

Подробнее читайте в материале: Друг мой, враг мой. Как и почему Израиль разрушает отношения с Украиной

Марк Сировой
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