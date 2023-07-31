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Євреїв Ізраїлю запитали, чи потрібно продавати Україні системи ППО — 76% підтримують

Этот материал также доступен на русском
31.07.2023, 07:43
Євреїв Ізраїлю запитали, чи потрібно продавати Україні системи ППО — 76% підтримують - Фото
Біньямін Нетаньягу (Фото: EPA)

Близько 76% євреїв Ізраїлю вважають, що Єрусалим має дозволити Україні купити системи протиповітряної оборони. Про це свідчать дані опитування Geocartography Knowledge Group, проведеного на замовлення українського посольства, повідомляє Israel Hayom.

Соціологія показала, що 76% євреїв Ізраїлю вважають, що країна має дати Україні можливість купити системи ППО — близько 24% висловилися проти таких угод.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив у коментарі виданню, що найближчим часом в Умані очікується прибуття тисяч єврейських паломників, але "всі розмови про зелені коридори безглузді, бо ми не можемо поручитися за їхню безпеку".

Він зазначив, що Україні потрібні системи для захисту від балістичних ракет.

"Якщо Ізраїль не хоче допомогти захистити українців, можливо, він хотів би захистити своїх громадян?", — наголосив дипломат.

  • Міністр оборони Резніков минулого року говорив, що "Залізний купол" не буде ефективним в Україні – він не захищає від крилатих та балістичних ракет.
  • Нещодавно сенатори США Кріс Ван Голлен та Ліндсі Грем закликали комітет Сенату у справах збройних сил сприяти зміцненню ППО України, зокрема, системами ПРО "Залізний купол". Сенатори не просять Ізраїль віддавати свої батареї ПРО, а хочуть, щоб країна дозволила США передати американські системи.
  • Спікер Повітряних сил Ігнат прокоментував LIGA.net лист сенаторів, жартома запропонувавши "взяти" у США замість "Залізного купола" новітній комплекс ППО "Праща Давида", який ще називають "Чарівною паличкою".

Читайте також: "Не прирівнюйте нас до НАТО". Посол пояснив, чому Ізраїль не дає Україні зброю

Дмитро Гриниченко
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