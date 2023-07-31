Евреев Израиля спросили, нужно ли продавать Украине системы ПВО — 76% поддерживают

Около 76% евреев Израиля считают, что Иерусалим должен позволить Украине купить системы противовоздушной обороны. Об этом свидетельствую данные опроса Geocartography Knowledge Group, проведенного по заказу украинского посольства, передает Israel Hayom.

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Социология показала, что 76% евреев Израиля считают, что страна должна дать Украине возможность купить системы ПВО — около 24% высказались против подобных сделок.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил в комментарии изданию, что в ближайшее время в Умани ожидается прибытие тысяч еврейских паломников, но "все разговоры о зеленых коридорах бессмысленны, потому что мы не можем поручиться за их безопасность".

Он отметил, что Украине нужны системы для защиты от баллистических ракет.

"Если Израиль не хочет помочь защитить украинцев, возможно, он хотел бы защитить своих граждан?", — подчеркнул дипломат.

Министр обороны Резников в прошлом году говорил, что "Железный купол" не будет эффективным в Украине – он не защищает от крылатых и баллистических ракет.

Недавно сенаторы США Крис Ван Голлен и Линдси Грэм призвали комитет Сената по делам вооруженных сил содействовать укреплению ПВО Украины, в частности, системами ПРО "Железный купол". Сенаторы не просят Израиль отдавать свои батареи ПРО, а хотят, чтобы страна разрешила США передать американские системы.

Спикер Воздушных сил Игнат прокомментировал LIGA.net письмо сенаторов, в шутку предложив "взять" у США вместо "Железного купола" новейший комплекс ПВО "Праща Давида", который еще называют "Волшебной палочкой".

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