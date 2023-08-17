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США одобрили крупнейшую в истории продажу израильского оружия: это противоракетный Arrow-3

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 13:27
США одобрили крупнейшую в истории продажу израильского оружия: это противоракетный Arrow-3 - Фото
Запуск ракеты Arrow-3 (Скриншот видео)

Соединенные штаты одобрили продажу израильской системы противовоздушной обороны Arrow-3 Германии на сумму $3,5 млрд. Это соглашение станет крупнейшей продажей израильского оружия в истории, сообщает Reuters со ссылкой на слова израильских чиновников.

Одобрение продажи открывает путь к поставке комплекса в 2025 году и полному оперативному развертыванию до 2030 года.

США является партнером Израиля в проекте Arrow, совместно разработанном Организацией противоракетной обороны Израиля и Агентством противоракетной обороны США.

Соглашение с Германией состоялось после наращивания вооружений в Европе в ответ на войну России против Украины.

Минобороны Израиля сообщило, что государство подпишет с Германией письмо-обязательство с первоначальным платежом в размере $600 млн, а полный контракт будет готов к подписанию до конца 2023 года.

Глава Израильской организации противоракетной обороны Моше Патель заявил, что дополнительные расходы Германии на Arrow-3 могут увеличить стоимость сделки до $4 млрд, а другие страны, которые он отказался назвать, выразили интерес к системе.

Пателя спросили, предназначена ли Arrow-3 для защиты востока Германии, намекая на Россию.

Он ответил, что Германия покупает полную архитектуру, которая может защитить каждую часть государства.

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Гендиректор главного подрядчика Israel Aerospace Industries Боаз Леви добавил: "Система мобильная, и вы можете ее изменять в соответствии с угрозами".

Церемония подписания договора о продаже должна пройти в ноябре, сообщило Армейское радио Израиля.

Война РФ против Украины обнаружила нехватку наземных систем ПВО, таких как Patriot или недавно разработанные IRIS-T во многих западных странах, пишет Reuters.

Издание отмечает, что в то время как Patriot и IRIS-T покрывают средний уровень ПВО, система Arrow-3 предлагает "защиту для более высокого уровня".

СПРАВКА. В 2017 году вооруженные силы Израиля получили новый комплекс противоракетной обороны Arrow-3 ("Стрела-3"), сообщал Defence Talk.

Комплекс предназначен для заатмосферного перехвата баллистических ракет на высоте, что позволяет безопасно рассеивать любые неконвенциональные боеголовки. Дальность полета ракеты Arrow-3 – от 400 до 2000 км, высота – до 100 км.

Комплекс состоит из РЛС Super Green Pine, боевой операционной системы Citron Tree и центра управления пуском ракет Hazlenut Tree.

Arrow-3 разрабатывали в Израиле с помощью концерна Boeing из США.
  • Посол Украины в Израиле заявил, что единственным легитимным поводом этого государства не давать противовоздушную оборону Украине может быть присутствие России на израильских границах. Израиль продает оружие разным странам, в частности, Германии, Марокко и другим, но не Украине.
  • 31 июля появились данные опроса, согласно которому около 76% евреев Израиля считают, что Иерусалим должен позволить Украине купить системы противовоздушной обороны.
  • В начале августа США впервые разрешили Израилю продать Финляндии систему противоракетной обороны "Праща Давида".
Артём Джерипа
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ГерманияИзраильпвопродажаракетыArrow-3
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