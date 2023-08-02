UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Праща Давида": США разрешили Израилю продать противоракетную систему Финляндии

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 22:20
Система ПВО "Праща Давида" (Фото: United States Missile Defense Agency)

США разрешили Израилю продать Финляндии систему противоракетной обороны "Праща Давида". Это первая ее продажа за границу, сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на Минобороны страны.

Финляндия заявила, что хочет приобрести эту систему после присоединения к НАТО в апреле этого года.

Однако этот шаг нуждался в одобрении США, разработавших систему совместно с Израилем.

Сумма сделки составляет около $345 млн.

Это первая продажа системы за границу.

"Праща Давида" была разработана для перехвата ракет и крылатых ракет средней-большой дальности, выпущенных в диапазоне от 40 до 300 км.

Система действует в Израиле с 2017 года и составляет средний уровень государственной многоуровневой противоракетной обороны.

В нее входит система "Железный купол" малой дальности, а также "Стрела-2" и "Стрела-3" большой – они способны перехватывать баллистические ракеты на расстоянии от 400 до 2000 км.

  • 31 июля появились данные опроса, согласно которому около 76% евреев Израиля считают, что Иерусалим должен позволить Украине купить системы противовоздушной обороны.
  • Министр обороны Резников в прошлом году говорил, что "Железный купол" не будет эффективным в Украине – он не защищает от крылатых и баллистических ракет.
  • Спикер Воздушных сил Игнат прокомментировал LIGA.net письмо сенаторов, в шутку предложив "взять" у США вместо "Железного купола" новейший комплекс ПВО "Праща Давида", который еще называют "Волшебной палочкой".

Читайте также: Резников о том, почему Израиль не дает оружие: Достаточно пророссийского населения, держат баланс

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
СШАИзраильпвоФинляндия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 