"Праща Давида": США разрешили Израилю продать противоракетную систему Финляндии
США разрешили Израилю продать Финляндии систему противоракетной обороны "Праща Давида". Это первая ее продажа за границу, сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на Минобороны страны.
Финляндия заявила, что хочет приобрести эту систему после присоединения к НАТО в апреле этого года.
Однако этот шаг нуждался в одобрении США, разработавших систему совместно с Израилем.
Сумма сделки составляет около $345 млн.
Это первая продажа системы за границу.
"Праща Давида" была разработана для перехвата ракет и крылатых ракет средней-большой дальности, выпущенных в диапазоне от 40 до 300 км.
Система действует в Израиле с 2017 года и составляет средний уровень государственной многоуровневой противоракетной обороны.
В нее входит система "Железный купол" малой дальности, а также "Стрела-2" и "Стрела-3" большой – они способны перехватывать баллистические ракеты на расстоянии от 400 до 2000 км.
- 31 июля появились данные опроса, согласно которому около 76% евреев Израиля считают, что Иерусалим должен позволить Украине купить системы противовоздушной обороны.
- Министр обороны Резников в прошлом году говорил, что "Железный купол" не будет эффективным в Украине – он не защищает от крылатых и баллистических ракет.
- Спикер Воздушных сил Игнат прокомментировал LIGA.net письмо сенаторов, в шутку предложив "взять" у США вместо "Железного купола" новейший комплекс ПВО "Праща Давида", который еще называют "Волшебной палочкой".
Читайте также: Резников о том, почему Израиль не дает оружие: Достаточно пророссийского населения, держат баланс
Комментарии