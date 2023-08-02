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"Праща Давида": США дозволили Ізраїлю продати протиракетну систему Фінляндії

Этот материал также доступен на русском
02.08.2023, 22:20
Система ППО "Праща Давида" (Фото: United States Missile Defense Agency)

США дозволили Ізраїлю продати Фінляндії систему протиракетної оборони "Праща Давида". Це перший її продаж за кордон, повідомляє видання The Times of Israel з посиланням на Міноборони країни.

Фінляндія заявила, що хоче придбати цю систему наступного для після приєднання до НАТО у квітні цього року.

Проте цей крок потребував схвалення США, які розробили систему спільно з Ізраїлем.

Сума угоди становить близько $345 млн.

Це перший продаж системи за кордон.

"Праща Давида" була розроблена для перехоплення ракет і крилатих ракет середньої-великої дальності, випущених у діапазоні від від 40 до 300 км.

Система діє в Ізраїлі з 2017 року і складає середній рівень державної багаторівневої протиракетної оборони.

У неї входить система "Залізний купол" малої дальності, а також "Стріла-2" та "Стріла-3" великої – вони здатні перехоплювати балістичні ракети на відстані від 400 до 2000 км.

  • 31 липня з'явились дані опитування, згідно з яким близько 76% євреїв Ізраїлю вважають, що Єрусалим має дозволити Україні купити системи протиповітряної оборони.
  • Міністр оборони Резніков минулого року говорив, що "Залізний купол" не буде ефективним в Україні – він не захищає від крилатих та балістичних ракет.
  • Спікер Повітряних сил Ігнат прокоментував LIGA.net лист сенаторів, жартома запропонувавши "взяти" у США замість "Залізного купола" новітній комплекс ППО "Праща Давида", який ще називають "Чарівною паличкою".

Читайте також: Резніков про те, чому Ізраїль не дає зброю: Достатньо проросійського населення, тримають баланс

Артем Джеріпа
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