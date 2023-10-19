Американський есмінець перехопив ракети та дрони з Ємена – Пентагон

Есмінець USS Carney Військово-морських сил США перехопив кілька ракет, запущених з Ємену у четвер 19 жовтня, пише видання Politico з посиланням на анонімного чиновника Пентагону. Представник Міноборони США Пет Райдер підтвердив перехоплення трьох ракет та близько восьми дронів, передає ABC News.

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Наразі неясно, чи судно було передбачуваною ціллю, проте жодних ушкоджень корабель не отримав, повідомив Politico посадовець.

ABC News з посиланням на неназваних посадовців пише, що кілька ракет були запущені воєнізованим угрупуванням хуситів у Ємені, їх підтримує Іран.

Згодом представник Пентагону Райдер підтвердив, що USS Carney перехопив три крилаті ударні ракети та близько восьми безпілотників, передає видання.

"Ми не можемо сказати напевно, на що були націлені ці ракети та безпілотники, але вони були запущені з Ємену, прямуючи на північ уздовж Червоного моря, потенційно до цілей в Ізраїлі", – сказав Райдер.

ДОВІДКА. Ударна ракета (англ. Land-attack missile, LAM) — морська ракета класу "земля—поверхня", яка здатна ефективно атакувати цілі на березі, на відміну від спеціалізованих протикорабельних ракет, які оптимізовані для ураження інших кораблів. Деякі двоцільові ракети підходять для обох завдань.

"Перехоплення [ракет] відбулося, коли американські бази в Сирії зазнали численних атак безпілотників впродовж останніх двох днів. Американські війська зупинили два окремі удари безпілотників у Сирії в четвер, через кілька годин після того, як вони збили три безпілотні літальні комплекси, націлені на війська в Іраку вранці в середу", – пише Politico, посилаючись на слова посадовця та іншої неназваної особи, знайомої з інцидентами.

Міноборони США має 2500 військовослужбовців в Іраку, які підтримують і навчають іракські сили, а ще 900 знаходяться в Сирії та працюють із Сирійськими демократичними силами, зауважує ЗМІ.

Перехоплення ракет судном також відбулося в той момент, коли США продовжують нарощувати свою військову присутність на Близькому Сході у відповідь на війну між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Газа, а також на іранську агресію в Перській затоці, зазначає видання.

Влітку 2023 року міністр оборони Ллойд Остін відправив кораблі з підрозділами морської піхоти швидкого реагування до Перської затоки, і зараз ці кораблі рухаються до східного Середземного моря біля узбережжя Ізраїлю, повідомляє Politico.

Ударна авіаносна група USS Gerald R. Ford вже знаходиться в цьому районі, там незабаром до неї приєднається авіаносна група USS Dwight D. Eisenhower, пише ЗМІ.

Ось Ємен на мапі:

ДОВІДКА. Війна в Ємені розпочалася у 2014 році з повстання шиїтського руху хуситів. У 2015 році до війни приєдналася коаліція арабських країн на чолі із Саудівською Аравією на боці президента Ємену Абд-Раббу Мансура Хаді. Наразі хусити контролюють столицю Ємену, а також майже всю північну частину країни. Reuters Війна в Ємені розпочалася у 2014 році з повстання шиїтського руху хуситів. У 2015 році до війни приєдналася коаліція арабських країн на чолі із Саудівською Аравією на боці президента Ємену Абд-Раббу Мансура Хаді. Наразі хусити контролюють столицю Ємену, а також майже всю північну частину країни. Reuters називає конфлікт "маріонетковою війною" між Саудівською Аравією та Іраном.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль, назвавши це вторгнення "Потоп Аль-Акси".

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі". 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. ЦАХАЛ регулярно повідомляє про ліквідацію низки командирів ХАМАС.

19 жовтня Міністр оборони Ізраїлю повідомив військам на кордоні із сектором Гази, що незабаром надійде наказ увійти на територію, підконтрольну терористичному угрупуванню ХАМАС.

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