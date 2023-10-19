Американский эсминец перехватил ракеты и дроны из Йемена – Пентагон

Эсминец USS Carney военно-морских сил США перехватил несколько ракет, запущенных из Йемена в четверг 19 октября, пишет издание Politico со ссылкой на анонимного чиновника Пентагона. Представитель Минобороны Пэт Райдер подтвердил перехват трех ракет и около восьми дронов, передает ABC News.

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Пока неясно, было ли судно предполагаемой целью, однако никаких повреждений корабль не получил, сообщил Politico чиновник.

ABC News со ссылкой на неназванных чиновников пишет, что несколько ракет были запущены военизированной группировкой хуситов в Йемене, их поддерживает Иран.

Впоследствии представитель Пентагона Райдер подтвердил, что USS Carney перехватил три крылатые ударные ракеты и около восьми беспилотников, передает издание.

"Мы не можем сказать наверняка, на что были нацелены эти ракеты и беспилотники, но они были запущены из Йемена, направляясь на север вдоль Красного моря, потенциально к целям в Израиле", – сказал Райдер.

СПРАВКА. Ударная ракета (англ. Land-attack missile, LAM) – морская ракета класса "земля-поверхность", которая способна эффективно атаковать цели на берегу, в отличие от специализированных противокорабельных ракет, оптимизированных для поражения других кораблей. Некоторые двухцелевые ракеты подходят для обеих задач.

"Перехват [ракет] произошел, когда американские базы в Сирии подверглись многочисленным атакам беспилотников в течение последних двух дней. Американские войска остановили два отдельных удара беспилотников в Сирии в четверг, через несколько часов после того, как они сбили три беспилотных летательных комплекса, нацеленных на войска в Ираке утром в среду", – пишет Politico, ссылаясь на слова должностного лица и другого неназванного лица, знакомого с инцидентами.

У Минобороны США есть 2500 военнослужащих в Ираке, поддерживающих и обучающих иракские силы, а еще 900 находятся в Сирии и работают с Сирийскими демократическими силами, отмечает СМИ.

Перехват ракет судном также произошел в тот момент, когда США продолжают наращивать свое военное присутствие на Ближнем Востоке в ответ на войну между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, а также на иранскую агрессию в Персидском заливе, отмечает издание.

Летом 2023 года министр обороны Ллойд Остин отправил корабли с подразделениями морской пехоты быстрого реагирования в Персидский залив, и сейчас эти корабли двигаются к восточному Средиземному морю у побережья Израиля, сообщает Politico.

Ударная авианосная группа USS Gerald R. Ford уже находится в этом районе, там в скором времени к ней присоединится авианосная группа USS Dwight D. Eisenhower, пишет СМИ.

Вот Йемен на карте:

СПРАВКА. Война в Йемене началась в 2014 году с восстания шиитского движения хуситов. В 2015 году к войне присоединилась коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией на стороне президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади. В настоящее время хуситы контролируют столицу Йемена, а также почти всю северную часть страны. Reuters Война в Йемене началась в 2014 году с восстания шиитского движения хуситов. В 2015 году к войне присоединилась коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией на стороне президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади. В настоящее время хуситы контролируют столицу Йемена, а также почти всю северную часть страны. Reuters называет конфликт "марионеточной войной" между Саудовской Аравией и Ираном.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль, назвав это вторжение "Потоп Аль-Аксы".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи". 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. ЦАХАЛ регулярно сообщает о ликвидации ряда командиров ХАМАС.

19 октября Министр обороны Израиля сообщил войскам на границе с сектором Газа, что вскоре поступит приказ войти на территорию, подконтрольную террористической группировке ХАМАС.

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