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ЦАХАЛ: Ізраїль провів ще один рейд у Газі з танками, винищувачами та дронами – відео видео

Этот материал также доступен на русском
27.10.2023, 09:30
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Ізраїль. ХАМАС завдав ракетних ударів та прорвався з сектору Гази – відео уражень і боїв
Ізраїль. ХАМАС завдав ракетних ударів та прорвався з сектору Гази – відео уражень і боїв

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила цілеспрямовані рейди в секторі Гази та завдала ударів по десятках терористичних цілей організації ХАМАС, заявило саме відомство.

"Протягом останньої доби сухопутні сили ЦАХАЛ у супроводі винищувачів і БпЛА здійснили додатковий цілеспрямований рейд у центральній частині сектора Гази. У рамках цих заходів авіація й артилерія ЦАХАЛ завдали ударів по терористичних об'єктах, що належать терористичній організації ХАМАС, в районі Шуджайя і по всьому сектору Гази", – йдеться у повідомленні.

Під час операції ізраїльська армія ідентифікувала та завдала ударів по численних терористичних об'єктах, включно з пунктами запуску протитанкових ракет, військовими командними та контрольними центрами, а також по терористах ХАМАС, пише ізраїльська армія.

Наприкінці рейду війська вийшли з району, повідомлень про постраждалих із ЦАХАЛ не надходило, підсумувало відомство.

Шуджайя – один з найбільших районів міста Газа, його населення складає до 100 000 людей.

Карта: Google Maps

  • 26 жовтня ЦАХАЛ повідомив про цілеспрямований рейд з використанням танків у північній частині сектора Гази.
  • 7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектора Гази в південні райони Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники понад 200 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та літні люди.
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектора Гази.

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Артем Джеріпа
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ІзраїльХАМАСЦАХАЛсектор Газирейд
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