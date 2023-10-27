Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила цілеспрямовані рейди в секторі Гази та завдала ударів по десятках терористичних цілей організації ХАМАС, заявило саме відомство.

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"Протягом останньої доби сухопутні сили ЦАХАЛ у супроводі винищувачів і БпЛА здійснили додатковий цілеспрямований рейд у центральній частині сектора Гази. У рамках цих заходів авіація й артилерія ЦАХАЛ завдали ударів по терористичних об'єктах, що належать терористичній організації ХАМАС, в районі Шуджайя і по всьому сектору Гази", – йдеться у повідомленні.

Під час операції ізраїльська армія ідентифікувала та завдала ударів по численних терористичних об'єктах, включно з пунктами запуску протитанкових ракет, військовими командними та контрольними центрами, а також по терористах ХАМАС, пише ізраїльська армія.

Наприкінці рейду війська вийшли з району, повідомлень про постраждалих із ЦАХАЛ не надходило, підсумувало відомство.

Шуджайя – один з найбільших районів міста Газа, його населення складає до 100 000 людей.

26 жовтня ЦАХАЛ повідомив про цілеспрямований рейд з використанням танків у північній частині сектора Гази.

7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектора Гази в південні райони Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники понад 200 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та літні люди.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектора Гази.

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